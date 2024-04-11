智慧城市指數2024｜香港排名跌至全球排20　新加坡位列亞洲第一

近年全球積極推動發展智慧城市（Smart City），瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）進行研究，並發表最新智慧城市指數，當中香港在全球142個城市中，排名第20位，較去年第19位下跌一位。同時，新加坡在亞洲地區位列第一，全球排名第五。報告又顯示，歐洲和亞洲地區擁有全球最頂尖的智慧城市。

香港智慧城市排名跌至全球20位

本次報告的覆蓋範圍從以往的141個城市擴展至142個城市。根據最新報告顯示，香港在全球142個城市中，排名較2023年的第19位下跌一位，排名第20位。

報告顯示，受訪者認為香港設有優良的回收服務（68.5%）、能夠滿足最貧困地區的基本衛生設施需求（65.9%）、優良的醫療服務（62.4%）。受訪者最關注的香港最迫切優先事項，則為負擔得起的住房（71%）、醫療服務（44%）、充分就業（33%）。

新加坡位列亞洲地區第一智慧城市

報告中名列前20名的城市主要來自歐洲和亞洲，其中瑞士日內瓦、新加坡、阿聯酋阿布扎比、阿聯酋杜拜、台北、上海這6個城市均錄得升幅。

瑞士蘇黎世排名榜首，奧斯陸位居第二，坎培拉排名第三，而第四位為瑞士日內瓦，躍升5個名次；新加坡上升兩位至第7位，於亞洲城市當中名列前茅。北京從2023年的第12位下降至第13位；上海則上升6位，排名全球第19位；首爾排名亦下跌1位，位列全球17；台北升幅錄得上升13位，排名16位。