有俄羅斯公司據報正探討落戶香港

外電報道，有俄羅斯公司正與香港的律師事務所接洽，探討落戶到香港。（路透社）

在俄羅斯超級遊艇Nord現身本港後，外電再有報道，指被排拒在西方金融體系外的俄羅斯公司，正探討作為選項，引起美國官員憂慮，香港會成為烏克蘭戰事被制裁企業的避風港。

彭博社引述香港柯伍陳律師事務所合夥人Sherman Yan指出，一些主要俄羅斯公司，包括國營企業，正尋求委聘香港的律師樓協助它們在香港這個較友善的地區落戶。報道引述消息指出，最少有另外兩家律師事務所接獲來自俄羅斯的公司接觸，部份查詢有關在香港融資的事宜。

Yan表示，俄羅斯公司對轉移部份活動到香港的興趣正在增加，部份尋求將部份註冊轉到香港，而將營運保留在俄羅斯。

因為俄烏戰事而受美國制裁的俄羅斯鋼鐵大亨Alexei Mordashov，其所擁有的一艘價值5億美元的超級遊艇Nord，上周三現身維多利亞港。由於Alexei Mordashov與俄羅斯總統普京關係友好，自俄烏戰事起先後遭西方多國制裁。