有未發牌虛擬資產交易平台訛稱已提交申請　證監會：失實不合規將影響發牌

香港虛擬資產交易平台新發牌制度已於6月1日生效，惟證監會發現，部分未獲發牌的虛擬資產交易平台，使用不當的經營手法，訛稱已向證監會提交申請以誤導公眾。證監會表示，將把該些陳述納入平台是否獲發牌適當人選的考慮之內，即失實、不合規的平台將影響其發牌。
未發牌平台訛稱已提交申請
證監會周一（7日）發公告指，有未獲發牌的虛擬資產交易平台使用不當的經營手法，故發聲明告誡虛擬資產交易平台，應注意這些不正當行為會帶來的潛在法律及監管後果，並提醒投資者提防在不受規管的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產的風險。
證監會指，如果平台終止運作、倒閉、遭黑客入侵或出現任何資產被挪用，投資者或面臨損失在平台上持有的全部投資的風險。
部分平台未符合新制度法律及監管規定
證監會關注到，由於預期新制度設有過渡安排，某些未獲發牌的虛擬資產交易平台，已設立新公司，以在香港提供虛擬資產服務，亦公開宣布有意為新公司申領牌照，但部分提供的服務及產品，未必符合新制度下的法律及監管規定。
證監會：失實不合規將影響發牌
聲明舉例指，有部分未獲發牌的虛擬資產交易平台，推出供零售客戶買賣的虛擬資產、虛擬資產衍生工具交易服務，或虛擬資產存款、儲蓄或收益等涉及虛擬資產的安排，而這些項目在新制度下均是不允許；又表示這些平台亦需申領證監會牌照，或應著手結束其香港業務，因在香港進行無牌活動乃屬刑事罪行。
聲明續指，任何人為誘使另一人買賣虛擬資產，而作出欺詐或罔顧實情的失實陳述，即屬犯罪。如某虛擬資產交易平台在未獲發牌時作出任何失實陳述，並在其後提交牌照申請，證監會將有關陳述納入平台是否獲發牌適當人選的考慮之內。