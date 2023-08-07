有未發牌虛擬資產交易平台訛稱已提交申請　證監會：失實不合規將影響發牌

香港虛擬資產交易平台新發牌制度已於6月1日生效，惟證監會發現，部分未獲發牌的虛擬資產交易平台，使用不當的經營手法，訛稱已向證監會提交申請以誤導公眾。證監會表示，將把該些陳述納入平台是否獲發牌適當人選的考慮之內，即失實、不合規的平台將影響其發牌。

未發牌平台訛稱已提交申請

證監會周一（7日）發公告指，有未獲發牌的虛擬資產交易平台使用不當的經營手法，故發聲明告誡虛擬資產交易平台，應注意這些不正當行為會帶來的潛在法律及監管後果，並提醒投資者提防在不受規管的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產的風險。

證監會指，如果平台終止運作、倒閉、遭黑客入侵或出現任何資產被挪用，投資者或面臨損失在平台上持有的全部投資的風險。

