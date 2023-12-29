木屋燒烤香港｜靠直營生意開逾200間分店，創辦人隋政軍擁港大博士學歷。

港人周末日常愛到北上「Citywalk」，除逛山姆超市大手購物之外，飲食方面最享負盛名必屬串燒店「木屋燒烤」。近日網民發現，木屋燒烤亦進軍本港，在旺角及西環開設兩間分店，而木屋燒烤經營手法並非如「蜜雪冰城」一樣，採用特許經營模式（Franchise，加盟），而是堅持以直營生意經營；其創辦人隋政軍更以木屋燒烤的經營之道，撰寫其博士論文。

而木屋燒烤直營亦有一套營運法則「一二三四」，即：

據木屋燒烤官網顯示，公司於全中國逾200間分店，其中在深圳坐擁過百分店，最近新來港開設新分店。擁有龐大網絡的的木屋燒烤並非與其他公司一樣，採用特許經營模式，而是自稱「從不做加盟」，採用全純粹直營單店方式經營。

木屋燒烤創辦人：堅守公司開店原則及初心

內媒此前曾報道，創辦人隋政軍表示，從2003年成立至今，木屋燒烤已經走過18年的發展歷程，其中最大困難是2019年底疫情突然爆發。隋政軍說，疫情期間公司快速做出反應，借助「送外賣」，成功找到了新的成長曲線，令企業迅速獲得復原。

而2021年初起，他卻將「送外賣」的線上服務關閉，並且停掉所有折扣活動，他表示，雖然損失近6億的銷售額，至少30%營收消失，但因為堅守公司開店原則及初心「沒有將（人才），不開店，不好吃，毋寧死」，因此決定重啟線下業務，其後生意果然蒸蒸日上。

隋政軍亦曾在「2023中國餐飲產業高峰會」上表示，「餐飲成功的根本原因是什麼？一定好吃，而不是開了多少家店。找到屬於自己的味道，找到好吃的感覺，堅持它、強化它，這才是我們生存和存在的唯一理由。」

木屋燒烤創辦人隋政軍擁港大博士學歷

木屋燒烤創辦人隋政軍為山東威海人，大學時就讀華南理工大學。2003年，他在深圳城中村白石洲創立「木屋燒烤」，現時旗下擁有「正欣食品供應鏈」、「木屋戶外」、「木屋GO串」、「木屋商學院」、「正信資訊科技」五大品牌。內地網上資料亦顯示，隋政軍於2011年3月加入中國共產黨，現任「TCL國際E城正君餐飲管理顧問有限公司」黨支部書記。

此外，隋政軍曾於香港大學攻讀博士，2022年時，曾發表題為《Resilience culture : its enactment and role in crisis management》的博士論文，探討木屋燒烤員工應對危機的發展及角色。