木屋燒烤香港｜靠直營生意開逾200間分店，創辦人隋政軍擁港大博士學歷。

木屋燒烤創辦人:堅守公司開店原則及初心

內媒此前曾報道,創辦人隋政軍表示,從2003年成立至今,木屋燒烤已經走過18年的發展歷程,其中最大困難是2019年底疫情突然爆發。隋政軍說,疫情期間公司快速做出反應,借助「送外賣」,成功找到了新的成長曲線,令企業迅速獲得復原。

而2021年初起,他卻將「送外賣」的線上服務關閉,並且停掉所有折扣活動,他表示,雖然損失近6億的銷售額,至少30%營收消失,但因為堅守公司開店原則及初心「沒有將(人才),不開店,不好吃,毋寧死」,因此決定重啟線下業務,其後生意果然蒸蒸日上。

隋政軍亦曾在「2023中國餐飲產業高峰會」上表示,「餐飲成功的根本原因是什麼?一定好吃,而不是開了多少家店。找到屬於自己的味道,找到好吃的感覺,堅持它、強化它,這才是我們生存和存在的唯一理由。」

木屋燒烤創辦人隋政軍擁港大博士學歷

木屋燒烤創辦人隋政軍為山東威海人,大學時就讀華南理工大學。2003年,他在深圳城中村白石洲創立「木屋燒烤」,現時旗下擁有「正欣食品供應鏈」、「木屋戶外」、「木屋GO串」、「木屋商學院」、「正信資訊科技」五大品牌。內地網上資料亦顯示,隋政軍於2011年3月加入中國共產黨,現任「TCL國際E城正君餐飲管理顧問有限公司」黨支部書記。

此外,隋政軍曾於香港大學攻讀博士,2022年時,曾發表題為《Resilience culture : its enactment and role in crisis management》的博士論文,探討木屋燒烤員工應對危機的發展及角色。