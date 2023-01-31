末季轉賺｜勁蝕2千億 股債匯齊失血 外匯基金史上最重傷一年

去年各項投資均錄虧損，其中香港股票投資虧損略收窄至195億元；其他股票、債券、外匯投資以至其他投資齊轉盈為虧，分別蝕612億元、533億元、401億元及283億元。外匯基金去年投資回報率為負4.4%，為歷來第二低回報率。支付予財政儲備存款與港府基金及法定組織分別是350億元及221億元。

環球市況去年顯著波動，在投資股票、外匯及債券齊損手拖累下，金管局昨公布，外匯基金2022年全年錄得投資轉盈為虧，勁蝕2,024億元，是2015年以來再度見紅更是歷來表現最差，而2021年賺1,919億元。投資環境去年第四季如經歷過山車，外匯基金亦力挽狂瀾，單季獲利764億元，扭轉前三季虧損情況。

余偉文：本月錄收益約百億

金管局總裁余偉文指，金融市場經歷了異常動盪的一年。年初爆發的俄烏衝突觸發能源和商品價格大幅上漲，加上各地新冠疫情不穩亦衝擊環球供應鏈，導致多個主要經濟體面對通脹飆升的問題，去年投資環境不單打破「股債互補」的傳統投資智慧，更成為近半世紀以來唯一一次股票、債券和主要非美元貨幣匯兌同時錄得負回報的一年。

另外，他透露，今年1月投資錄收益逾100億元，但未來投資環境依然不明朗。重申金融市場今年續受很多不明朗、不確定因素影響，相信資產價格持續波動。加上息口因素或令經濟慢下來，對企業盈利及金融市場的影響仍有待觀察。

對於金管局出現在FTX的債權人名單上，余偉文指，外匯基金並沒有投資於FTX，但指基金沒有禁止投資虛擬資產，「在外聘投資經理或私募基金，因有較大投資彈性，有機會有小部分投資於虛擬資產或有關公司」。

北水開閘即沽 港股挫619點

大市方面，A股紅盤不似預期，恒生指數更低開百點後持續向下，一度跌穿二萬二關，收市挫619點或2.7%，報22,069點，幾乎蒸發兔年以來升幅；主板成交額2,032億元。A股高開後乏力，上證綜合指數最多漲1.4%，收市升幅收窄至0.1%，報3,269點。北水開閘即走資，滬深港股通合共淨流走69.04億元。重磅科技股拖低大市，騰訊控股(700)全日插水6.7%，拖低大市142點，單計港股通已淨沽出近37億元。