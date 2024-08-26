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財經
2024-08-26 16:57:00

李澤楷旗下MoneyHero提購遭拒絕　MoneySmart：不嚴肅也不可信

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李澤楷旗下MoneyHero提購遭拒絕　MoneySmart：不嚴肅也不可信

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李澤楷旗下MoneyHero（美：MNY）上周宣布，將以800萬美元（折合約約6,240萬港元）收購東南亞地區第二大對手「MoneySmart」所有股權，並擬以新股支付交易代價。但MoneySmart周一（26日）卻指，已拒絕MoneyHero主動提出的不具約束力收購要約，直指「不嚴肅也不可信」。

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MoneySmart：MoneyHero不嚴肅也不可信

MoneySmart表示，公司董事會一致認為，該收購要約既不嚴肅也不可信，因此不會接受。該收購要約的公開方式極不尋常，事先未與MoneySmart管理層進行任何討論，未引起MoneySmart對此類討論的信心，也未促成MoneySmart對此類討論的開放態度。

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MoneySmart重申，擬議的合併不符合公司的戰略目標，也無法為股東帶來價值；而MoneyHero的新聞稿還提到最近的一次私人股票交易，該交易是在特定情況下進行的，並不代表MoneySmart的市場價值或未來前景。

MoneySmart Group創始人兼首席執行官Vinod Nair表示，明確無誤地拒絕此收購要約；又指兩家公司目前在相似的領域開展業務，但在戰略、財務可持續性和前景方面卻走的是不同的道路，表示MoneySmart的重點仍然是推進其產品、服務和創新，成為客戶值得信賴的合作夥伴，並執行我們的發展戰略，相信目前的計劃為將MoneySmart的長期成功奠定基礎。

MoneyHero上月宣布裁減80個職位

MoneySmart指出，2023年以可持續的方式實現盈利，營收增長率激增至37%，同時產生正現金流，反映公司財務狀況穩健；至於MoneyHero首季收入則按年增長24%，達到2,220萬美元。

此外，MoneyHero上月宣布裁減80個職位，以節省開支及精簡營運。集團行政總裁Rohith Murthy在一封致員工信件中強調，裁員決定「不幸但必要」，並不涉及員工的工作表現。

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