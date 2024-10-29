東亞銀行至尊理財 開戶及投資享高達HK$3,800獎賞

美國大選在即，兩位候選人的支持率相距不大，在選情未明朗下，投資者普遍呈觀望態度。不過，有預期指不論誰勝出大選，隨著選後的各項政策轉趨明朗，美股都可望持續升勢，預期高新科技、醫療事業等板塊的表現可望優於大市，投資者可把握於選前作最後的部署。另外，受地緣局勢持續緊張影響，向來被視為避險資產的金價屢創歷史高位。但投資須密切留意局勢變化，以防金價高位回落。
內地市場方面，在中央早前連翻出招提振經濟的帶動下，中國市場備受國際投資者關注，由於不少外資對中國前景具信心，資金亦紛紛流入，預期A股表現會穩步上揚。港股方面，近日恒指於約21000點水平上落，不過由於缺乏新政策支持，投資者可先小量入市，靜待內地是否公布新政策及美大選結果，再作出新一輪部署。
[以上文章由am730撰寫]
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