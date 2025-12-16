東亞：明年恒指目標30800點 料樓價錄高單位數升幅

東亞銀行發表2026年經濟及市場展望，料明年香港經濟將延續增長趨勢，GDP增幅介乎2.5%至3%。私人住宅樓價方面受美聯儲減息推動，有望錄得高單位數增長。另外，該行亦將明年恒生指數目標水平定為30,800點，對應每股盈利目標為2,400港元，未來12個月預測市盈率為12.8倍。
AI增長空間仍大
東亞銀行投資策略師吳永强認為，明年投資市場可留意人工智能、新興工業、服務消費等三大板塊，其中人工智能受惠各國政府「AI軍備競賽」，包括美國政府推動「創世紀計劃」，以及中國「十五五」規劃提及「科技自立自強」、「人工智能+」等利好因素影響，料市場仍有很大發展空間。吳永强預期，市場對AI投資焦點將由單純留意資本開支，轉至能否對營收或現有業務帶來幫助。
針對市場「AI泡沫」爆破的憂慮，吳永强認為只屬短期的投資噪音。他分析指，美國7大主要的AI超大規模服務商預期未來兩年仍有正自由現金流,僅得一間料為負自由現金流，反映CAPEX增長背後，科技資產負債表具韌性。同時，AI基建投資佔美國GDP約1.6%，遠低於美國歷史上其他大型投資計劃，因此預測未來市場將由關注泡沫擔憂轉向理性增長。
料美聯儲明年減息3至4次
利率方面，該行首席經濟師卓亮認為，由於美國勞工市場表現有所減弱，通脹預期大致穩定，預計美聯儲將繼續放寬貨幣政策。目前聯邦基金利率目標上限為3.75%，扣除接近3%的通脹後仍處於實際正利率水平 ，預計明年有機會減息3至4次，共75至100基點。港息方面，卓亮指目前港元最優惠利率已跌至低位，不會再跟隨美聯儲減息而下調。相比之下，港元拆息仍有下行空間。
樓價明年繼續回升
樓價方面，卓亮分析指，利率環境一直是影響香港住宅售價的關鍵因素。過去三年的跌市，與美聯儲進取加息及後期的「higher for longer」利率環境密不可分。認為美聯儲減息步伐可鞏固樓市回升基礎。加上租金表現堅挺,住宅需求有望支持樓價趨升。預計2026年私人住宅售價有機會錄得高單位數增長。
內地經濟方面，卓亮預期，2026年內地將繼續實施積極的財政政策及適度寬鬆的貨幣政策。料政策利率全年下調10至20基點，存款準備金或下調50個基點。由於最近三年整體經濟增長保持平穩，2026年官方經濟增長目標有機會維持在5%左右，而該行預期為4.8%。