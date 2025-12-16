東亞：明年恒指目標30800點 料樓價錄高單位數升幅

東亞銀行投資策略師吳永强認為，明年投資市場可留意人工智能、新興工業、服務消費等三大板塊，其中人工智能受惠各國政府「AI軍備競賽」，包括美國政府推動「創世紀計劃」，以及中國「十五五」規劃提及「科技自立自強」、「人工智能+」等利好因素影響，料市場仍有很大發展空間。吳永强預期，市場對AI投資焦點將由單純留意資本開支，轉至能否對營收或現有業務帶來幫助。

針對市場「AI泡沫」爆破的憂慮，吳永强認為只屬短期的投資噪音。他分析指，美國7大主要的AI超大規模服務商預期未來兩年仍有正自由現金流,僅得一間料為負自由現金流，反映CAPEX增長背後，科技資產負債表具韌性。同時，AI基建投資佔美國GDP約1.6%，遠低於美國歷史上其他大型投資計劃，因此預測未來市場將由關注泡沫擔憂轉向理性增長。

料美聯儲明年減息3至4次

利率方面，該行首席經濟師卓亮認為，由於美國勞工市場表現有所減弱，通脹預期大致穩定，預計美聯儲將繼續放寬貨幣政策。目前聯邦基金利率目標上限為3.75%，扣除接近3%的通脹後仍處於實際正利率水平 ，預計明年有機會減息3至4次，共75至100基點。港息方面，卓亮指目前港元最優惠利率已跌至低位，不會再跟隨美聯儲減息而下調。相比之下，港元拆息仍有下行空間。