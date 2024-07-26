東方甄選與星級主播董宇輝「分手」　股價插水跌兩成

東方甄選（1797）公布，旗下星級主播董宇輝宣布離巢，正式與公司「分手」，並向公司收購直播帳號「與輝同行」。消息一出震散股價，股價插水跌逾兩成。
東方甄選一度暴跌28%至8.92港元，股價亦曾創2022年6月以來新低，也較2023年1月的最高價75.55港元，蒸發88%升幅。該股現跌22.5%，報9.6元。
而東方甄選母企新東方（9901）則跌5.5%至近6個月低，暫報54.3元。
東方甄選：將悉數支付所承諾福利及補償
東方甄選周四（7月26日）發公告表示，由於旗下主播董宇輝的職業抱負、對其他事業的投入及個人時間安排，經雙方友好討論後，董宇輝即日（7月25日）起正式離任，公司將悉數支付所承諾的福利及補償。而董事會主席俞敏洪尋求董事會批准，將目標公司所有餘下未分配溢利分派予董宇輝。
東方甄選亦宣布，7月25日起與董宇輝簽訂出售協議，向董宇輝出售與輝同行100%的股權，交易金額為7,658.55萬元人民幣。另外，為維持「與輝同行」的正常運營，東方甄選將免費提供自主研發的信息系統。
董宇輝曾為東方甄選及新東方高層
2023年12月，東方甄選前行政總裁孫東旭退位後，公司發布宣傳海報，表示人氣主播董宇輝已成為東方甄選高級合夥人，及後再於網站公布，董宇輝成為新東方教育科技集團董事長文化助理，兼任新東方文旅集團副總裁。