東方甄選與星級主播董宇輝「分手」 股價插水跌兩成

東方甄選（1797）公布，旗下星級主播董宇輝宣布離巢，正式與公司「分手」，並向公司收購直播帳號「與輝同行」。消息一出震散股價，股價插水跌逾兩成。 東方甄選一度暴跌28%至8.92港元，股價亦曾創2022年6月以來新低，也較2023年1月的最高價75.55港元，蒸發88%升幅。該股現跌22.5%，報9.6元。 而東方甄選母企新東方（9901）則跌5.5%至近6個月低，暫報54.3元。