條件嚴謹 合資格或不足10隻 ETF將納港股通 成交料增

兩月準備
ETF(交易所買賣基金)納入互聯互通方案雖然在2016年已達共識，惟細節近日才出台，並仍需兩個月準備。按目前條件，港上市ETF要符合納入港股通的條件眾多，包括須以投資港股為主，以及規模不低於17億元，估計合資格基金不足10隻。但有業內人士仍認為，今次納入對港ETF是重大利好，尤其可進一步推高成交，並相信將來納入條件會放寬。
根據港交所(388)公布南向ETF的資格準則(見表)，合資格ETF須以港元計價、最近6個月日均資產規模不低於17億元，並不得為合成ETF或槓桿及反向產品，且追蹤指數的聯交所上市股票權重不低於90%等。以此歸納出的合資格港上市ETF，絕大部分為追蹤恒生指數、國企股指數及恒生科技指數產品。另外，「ETF通」僅限二手市場，不涉及認購和贖回。
相反，內地ETF種類及規模遠超港股，合資格的北向ETF最近6個月日均資產規模不低於15億元人民幣；跟蹤指數中，上交所和深交所上市股票權重佔比不低於90%。單計內地規模逾百億元人民幣的ETF已多於20隻，當中或近半合資格，估計最終合資格基金會遠較香港多。
內地ETF規模逾萬億 遠超港
南方東英銷售及產品策略部董事李雪恒表示，內地ETF的市場規模逾萬億元人民幣，惟香港僅約4千億元，規模差距大，惟上海的ETF約一半為A股產品，深圳的比例高達八成，因而相信港ETF對內地投資者有吸引力，料納入港股通對成交有絕大幫助。他透露去年中有科技ETF產品與內地公司合作滬港互掛，至今約1年，規模以10倍增長，反映相關ETF在內地的需求。至於目前的納入條件，他指是合理，並希望未來可進一步擴容至港上市的海外市場ETF，並指互聯互通機制已成熟，持續放寬是大勢所趨。
曲線買阿里 科指產品或最受捧
按目前條件，三大追蹤恒指的ETF或可入圍，包括盈富基金(2800)、恒指ETF(2833)及南方恒指(3037)，另外追蹤國指的恒生中國企業(2828)，以及追蹤科指的南方恒生科技(3033)及安碩恒生科技(3067)亦有機會上榜。由於第二上市股份如阿里巴巴(9988)及京東集團(9618)目前不在港股通名單，因此「ETF通」或可令內地投資者曲線買賣相關股份，市場亦普遍相信，科指產品料較受內地股民捧場。