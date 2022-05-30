條件嚴謹 合資格或不足10隻 ETF將納港股通 成交料增

兩月準備

ETF(交易所買賣基金)納入互聯互通方案雖然在2016年已達共識，惟細節近日才出台，並仍需兩個月準備。按目前條件，港上市ETF要符合納入港股通的條件眾多，包括須以投資港股為主，以及規模不低於17億元，估計合資格基金不足10隻。但有業內人士仍認為，今次納入對港ETF是重大利好，尤其可進一步推高成交，並相信將來納入條件會放寬。

根據港交所(388)公布南向ETF的資格準則(見表)，合資格ETF須以港元計價、最近6個月日均資產規模不低於17億元，並不得為合成ETF或槓桿及反向產品，且追蹤指數的聯交所上市股票權重不低於90%等。以此歸納出的合資格港上市ETF，絕大部分為追蹤恒生指數、國企股指數及恒生科技指數產品。另外，「ETF通」僅限二手市場，不涉及認購和贖回。

相反，內地ETF種類及規模遠超港股，合資格的北向ETF最近6個月日均資產規模不低於15億元人民幣；跟蹤指數中，上交所和深交所上市股票權重佔比不低於90%。單計內地規模逾百億元人民幣的ETF已多於20隻，當中或近半合資格，估計最終合資格基金會遠較香港多。