楊受成旗下英皇國際派酒店股份作特別中期股息　另宣布供股「2供1」

楊受成旗下的英皇國際（163）宣布，將以實物分派持有的英皇娛樂酒店（296）股份作為特別中期股息。另外，集團又宣布建議供股「2供1」，擬較市價折讓30%，籌約4.6億元。

英皇國際董事會認為，分派將有助於公司優化其業務範圍，從而專注發展其核心業務，包括物業發展及物業投資。透過分派，公司與英皇娛樂酒店可優化資源分配，並精簡各自管理團隊的決策流程及策略規劃，從而使各自的股東受益。

英皇國際指，將以實物分派持有的英皇娛樂酒店股份予股東，以作特別中期股息。按計劃，如每持有2,000股，即可獲派463股英皇娛樂酒店，涉及8.51億股，相當於英皇娛樂酒店總股本約71.63%。

英皇國際擬供股「2供1」

另外，英皇國際表示，於8月21日起，建議將每手買賣單位由2,000股股份，更改為10,000股，以除權價每股股份0.327元計算，現行每手買賣單位的市值為654元，而建議的新每手買賣單位的估計市值為3,270元。如以周三（7月31日）收市價0.36元計算，意味折讓約30.56%。

集團稱，擬將供股所得款項淨額全數用於擴充營運資金或擴展現有物業發展及物業投資業務，旨於加強財務狀況以把握未來投資機遇。董事會認為，供股可讓公司籌集資金以把握未來投資機會，同時增加營運資金及改善財務狀況。