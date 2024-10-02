極超賣 北水停 調整市成交關鍵 港股掀重估潮

恒生指數第三季累升3,414點或19.3%，至21,133點，交出2009年第二季後15年來表現最亮麗的季度。大市連升5個交易日累漲2,886點後，9日RSI(相對強弱指數)已升至93.5的嚴重超賣水平，上一次升至相關水平已為2021年恒指升越3萬點之際，加上北水今日起閂閘4日，成交能否維持成關鍵，惟普遍相信短線有調整。不過，港股一輪急升後，已升抵不少大行的目標價，或會掀起一浪重估潮。

港股通閂閘4日 ADR走弱

國慶假期下，港股通今日起直至下周一4個交易日休市。市場普遍相信，倘在北水閂閘下港股仍能維持巨額成交，則可確定外資回流為定局，對後市動力可看高一線。而以大市上月11日低位及本周一高位計出的黃金比率，恒指向下回吐的首個支持位在20,420點，倘失守，下一關要看19,760點水平。由於大市升幅過急，目前恒指牛證重倉區收回水平集中在19,300點的相對遠價水平。

國信證券：中等牛市水平

即使短線有調整風險，惟部分券商已率先調整中港股目標價。瑞銀將恒指目標價由20,600點升至22,100點，相當於預測市盈率10倍，並仍低於2017年至今平均。該行認為，中央的救市措施果斷，而在減息周期、美元轉弱及企業盈利上調下，認為對股市有利。另外野村亦將MSCI中國指數今年底目標由59點升至65點，明年底看72點。