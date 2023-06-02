樓市降溫｜料今年港樓升完 大摩叫減持 恒地瀉半成

本港樓價反彈漸見乏力，摩根士丹利發報告，料樓市隨成交量放緩及投資減少而呈喘息狀態，將今年樓價升幅由10%，降至8%，而自去年底後樓價已反彈7%，意味今年餘下時間未必見明顯升幅。該行又指，在利率高企下，高槓桿地產股融資成本將大增，並因而將恒基地產(012)、新世界發展(017)及嘉里建設(683)評級下調，恒地更降至「減持」，觸發股價昨應聲挫5.4%，再創今年低，並為表現最差藍籌。

大摩指，港元同業拆息(HIBOR)或在今年全年維持高企，或令地產股利息支出大增，並影響盈利。

