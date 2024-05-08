標普報告｜內房困局恐未見底

國際評級機構標準普爾以內地樓市仍在尋底(Searching For A Bottom)為題發表報告，認為內地房地產仍面臨銷售下跌及融資無門困局，並有二手及保障房的雙重擠壓，認為這個市場正走向長期L型「復甦」，尤其在未來兩年或將有更多房企面臨流動性問題。該行稱，相關變化對評級機構而言並非積極的變化。

標普認為，今年內房銷售續尋底，惟料在10萬億至10.3萬億元人民幣水平見到支持，惟仍較去年有約10%至15%跌幅。同時，該行又預計今年全年樓價或有5%至6%跌幅，主要是受到二手市場轉活躍及保障性住房大增的兩大構結性擠壓。