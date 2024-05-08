標普報告｜內房困局恐未見底

國際評級機構標準普爾以內地樓市仍在尋底(Searching For A Bottom)為題發表報告，認為內地房地產仍面臨銷售下跌及融資無門困局，並有二手及保障房的雙重擠壓，認為這個市場正走向長期L型「復甦」，尤其在未來兩年或將有更多房企面臨流動性問題。該行稱，相關變化對評級機構而言並非積極的變化。
標普認為，今年內房銷售續尋底，惟料在10萬億至10.3萬億元人民幣水平見到支持，惟仍較去年有約10%至15%跌幅。同時，該行又預計今年全年樓價或有5%至6%跌幅，主要是受到二手市場轉活躍及保障性住房大增的兩大構結性擠壓。
保障房直接競爭 二手需求增
該行預料，未來兩年內地將透過三大工程，在土地和房地產開發上投入3萬億至4萬億元人民幣，而2021至2025年或累計供應多達200萬套保障性住房，及至2026年，一、二線城市的保障房比例將由去年的8%，大增至20%，與發展商直接競爭，尤其在低端市場。
至於另一個重大改變在二手市場，估計今年二手交易比例約佔40%，較10年前的25%大升；而去年一手銷售量則下跌12%，而二 手則料增17%。標普認為，數字反映內地買樓需求持續，只是不願意向發展商預付樓花。
民企融資難 或向股東撲水
標普形容，國企與民營內房目前正在爭奪一塊小蛋糕(a slice of a smaller pie)，對評級機構是一個很大程度的負面因素。不過，國企內房在中央支持下，卻更易以發債融資，如中國海外(688)、華潤置地(1109)、中國金茂(817)等；相反民企獲得貸款的機會有限，或不得不以出售資產及向股東抽水集資。