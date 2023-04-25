殭屍復活｜停牌近11年！中國高精密明日復牌

於2012年8月22日起停牌至今近11年的中國高精密自動化(591)自2019年11月7日起申請恢牌，集團現公布，證監會已通知聯交所，根據《證券及期貨(在證券市場上市)規則》第9(3)條，獲准明日起上午9時正恢復買賣。中國高精密停牌前報1.22元，市值12.66億元。

按集團去年底止半年業績，期內虧損308.7萬元人民幣，2021年同期則蝕199.7億元人民幣，收入7,075.6萬元人民幣，按年升0.1%，每股虧損0.3分。

涉財務資料問題 證監指示停牌

中國高精密在2011年9月26日發布年度業績公告後，當時的核數師畢馬威指於其代理人取得一份報告，內容涉及2010年年度福建上潤的財務資料，資料來自福州工商局存檔文件，且與福建上潤的會計記錄不一致。因此，畢馬威要求就福建上潤截至2011年6月30日止年度的帳目進行擴大審計。不過，由於畢馬威要求的額外資料屬《保守國家秘密法》條文所列的國家秘密，因此無法提供，及後畢馬威發布無法表示意見聲明。於2012年8月20日，公司收到證監會停牌指示。

至於達成復牌的條件，中國高精密指，當中包括一直無法證實較早前的工商報告的真實性和來源；並已解釋財務資訊的差異；集團委任天健做第二次審計，並認為其在第一次特別審計中獲得的審計證據為充分及適當，因此在第二次特別審計中毋須就此進行額外工作，而銀行結餘亦未發現任何不一致之處；至於營業額的差異已被調整；並已委任新核數師。

業務涉國家秘密 「仍符審計準則」

至於之國家秘密業務進行審計的能力方面，集團指目前經營的業務涉及國家秘密，但並不會使財務表現無法符合香港會計準則的全面審查或審計，亦不會導致無法遵守相關的法律規定及上市規則。天健亦確認，按相關的香港審計準則，集團並不需要附加資訊作其審計用途。