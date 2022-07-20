比特幣重返23000美元 以太幣過去七日累計升約5成

受到投資者對經濟前景信心改善及憧憬以太坊合併升級（Ethereum Merge），虛擬貨幣近日顯著上升，比特幣今早升破23,000美元水平，更一度高見23,700美元，過去一周已上升20%，是加密貨幣貸方Celsius Network申請破產以來最高。以太幣升幅更為顯示，過去7天上升約50%，最新報1,560美元。

Celsius Network和加密對沖基金三箭資本兩家公司申請破產後，市場充斥負面消息。隨着Celsius Network法庭文件披露，公眾知道陷入困境的加密對沖基金欠不同債權人多少，有助消除市場憂慮。與此同時，以太坊的合併會將節能工作證明模型轉變為更環保的股權證明模型，消息利虛擬貨幣走勢。

有投資者認為，虛擬貨幣可能正在觸底。資產管理公司Advisor Shares行政總裁Noah Hammond表示，價格似乎正處於低谷中，從底部反彈，然後達到頂部。在過去的一個月裡，以太幣一直在顯著上漲。

以太幣重燃上升動力之際，外媒報導，以太坊社區會議（Ethereum Community Conference，EthCC）周二早上在巴黎揭幕，有超過250位發言人和以太坊聯合創始人Vitalik Buterin周四發表演講。