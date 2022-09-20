毛記爆升四成！渣哥提回購「大渣哥」 控訴遭開天價

毛記葵涌(1716)昨日(19日)宣布委任《am730》前副社長馮振超為營運總監，將負責整體營運及管理；而由前港姐譚小環及其丈夫、人稱「渣哥」的蔡強榮開設的大渣哥茶記(渣哥)，今日(20日)於社交媒體Facebook發文指，計劃購回毛記葵涌手上持有的49%渣哥股份，惟在本月初收到毛記葵涌開出的價錢感到震驚，直言「面對鳩佔鵲巢嘅殘酷現實，，但在別無他法之下，集體辭職亦都可能係作為一間小店，能夠向財雄勢大嘅上市集團作出抗議控訴嘅唯一方法。」

2018 年以 250 萬入股「渣哥一九九六」 49%

「渣哥」蔡強榮與妻子譚小環，以及渣哥管理團隊於2014年創立渣哥一九九六懷舊小食店及大渣哥茶記，現時分別在九龍灣和東涌開設一間茶餐廳和兩間小食店。2018年，毛記葵涌透過附屬公司以250萬元入股「渣哥一九九六」49%；而另外51%股權由蔡強榮、譚小環，以及其他人士共同持有。「大渣哥茶記」Facebook貼文指，「早於年多兩年前，公司之主要股東毛記葵涌已經沒有任何代表參與渣哥及大渣哥之管理及營運。於今年二月初，渣哥已經代表渣哥管理團隊，向毛記葵涌管理層正式提出終止合作，要求以2018年當時入股(只計算實際資產及負債)之同樣條件之下，以現時實際市值購回毛記葵涌持有之49%股份。」但一直被拖延，至本月初獲對方開價，惟渣哥指被要求「以倍數計嘅價錢」，表明無能為力及接受不了。

渣哥稱，若事情繼續拖延落去，最終渣哥團隊可能會集體辭職離開渣哥大渣哥，最後仍然希望雙方能夠達成共識，事件最終能夠得到圓滿解決。

毛記葵涌股價今日午後走高，收市漲42.1%或0.24元，報0.81元，屬全日最高位，成交額約504萬元。