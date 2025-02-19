民企座談會後有動作！美團京東齊宣布 為全職外賣騎手繳社保

美團(3690)今日在社交媒體宣布，將為全職及穩定兼職騎手繳納社保，積極構建和諧勞動關係。同時，京東集團(9618)亦宣布為外賣員繳「五險一金」。內地的社保由「五險」構成。
美團指，2022年7月以來，在人社部指導下，美團率先啟動新就業形態人員職業傷害保障試點，已出資14億元人民幣為7個試點省市的全量騎手繳納職業傷害保費，未來將進一步覆蓋所有省市所有騎手。
美團預計今年二季度開始實施
美團又指，去年以來就騎手繳納養老保險等社保方案做了認真研究，選擇了不同區域不同城市進行深入調研，並在有關部門的指導下形成了初步試點方案，目前正在搭建騎手社保相關的資訊系統，預計今年二季度開始實施，逐步為全職及穩定兼職騎手繳納社保。為了做好這項工作，集團稱認真聽取了騎手的意見和建議，並與社保領域的專家進行了深入溝通。未來將繼續廣泛聽取社會各界的意見和建議，在有關部門的指導下，扎實推進騎手社保相關工作，並定期向社會各界公布相關進展。
有報道指，美團2023年底騎手人數多達745萬人，按年多121萬人，惟未知當中的全職騎手人數。
京東下月1日起逐步繳「五險一金」
無獨有偶，今日京東宣布自下月1日起，將逐步為京東外賣全職騎手繳納「五險一金」，為兼職騎手提供意外險和健康醫療險。繼給快遞小哥繳納五險一金後，京東再次成為首個為外賣騎手繳納五險一金的平台。
王興：積極擁抱人工智能等新技術
另外，據內媒報道，美團創辦人王興在參加了本周一召開的「民營企業座談會」後表示，美團將積極擁抱人工智能、大數據等新技術，繼續積極促進擴大消費，探索無人機配送和自動配送等創新研發，努力「走出去」拓展海外市場，不斷開創發展新局面。