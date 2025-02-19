民企座談會後有動作！美團京東齊宣布 為全職外賣騎手繳社保

美團(3690)今日在社交媒體宣布，將為全職及穩定兼職騎手繳納社保，積極構建和諧勞動關係。同時，京東集團(9618)亦宣布為外賣員繳「五險一金」。內地的社保由「五險」構成。

美團指，2022年7月以來，在人社部指導下，美團率先啟動新就業形態人員職業傷害保障試點，已出資14億元人民幣為7個試點省市的全量騎手繳納職業傷害保費，未來將進一步覆蓋所有省市所有騎手。

美團預計今年二季度開始實施

美團又指，去年以來就騎手繳納養老保險等社保方案做了認真研究，選擇了不同區域不同城市進行深入調研，並在有關部門的指導下形成了初步試點方案，目前正在搭建騎手社保相關的資訊系統，預計今年二季度開始實施，逐步為全職及穩定兼職騎手繳納社保。為了做好這項工作，集團稱認真聽取了騎手的意見和建議，並與社保領域的專家進行了深入溝通。未來將繼續廣泛聽取社會各界的意見和建議，在有關部門的指導下，扎實推進騎手社保相關工作，並定期向社會各界公布相關進展。