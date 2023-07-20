民營經濟｜中央提31項意見以振興民企　小米雷軍及騰訊馬化騰表態支持

官媒《新華社》周三（20日），發布31條意見（《中共中央 國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》）振興民企，以及促進民營經濟，獲得民企之中的小米（1810）創辦人雷軍及騰訊（700）主席馬化騰表態支持，雷軍更對此表示「深有感觸」；馬化騰則稱「堅定了做優做強企業的信心」。

《意見》出台後，發改委表示，民營經濟在國家經濟中的比重持續提升，已經成為推進中國式現代化的生力軍，高質量發展不可或缺的重要基礎，推動中國全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標不可替代的重要力量；又指不少民營企業面臨著一些問題和困難，迫切需要針對新情況，完善促進民營經濟發展壯大的體制機制，提振民營經濟預期信心，進一步激發民營經濟發展活力。

小米雷軍表示「深有感觸」

騰訊主席馬化騰、小米創辦人雷軍亦有表態支持，雷軍表示，對振興民企「深有感觸」，認為釋放出引導民營企業踐行新發展理念的明確政策信號，讓企業更加堅定了堅守主業、做強實業的決心，增強自覺走高質量發展之路，以及為科技現代化作貢獻的動力。

馬化騰：堅定了做優做強企業的信心

騰訊（700）主席馬化騰則在《央視網》發文回應《意見》。他指近兩年在疫情和其他國際國內環境變化的影響下，一些民營企業遇到較大困難和挑戰，發展預期受到一定影響。

他又認為，《意見》在深入調研的基礎上，對企業關切的營商環境、政策支持、監管導向、法治保障、輿論氛圍等問題，都給出了制度化安排和明確指導意見，把民營企業「平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護」的要求，落實為一項項實實在在的政策舉措，堅定了做優做強企業的信心。