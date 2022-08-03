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財經
2022-08-03 15:46:54

沃爾瑪蟬聯財富世界500強榜首 沙特阿美最賺錢

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沃爾瑪蟬聯財富世界500強榜首 沙特阿美最賺錢

沃爾瑪蟬聯財富世界500強榜首，連續第9年，而石油企業沙特阿美則是最賺錢企業。（資料圖片）

《財富》雜誌發表2022年世界500強企業排行榜，美國零售商沃爾瑪（Walmart）以5,727.5億美元的收入，連續9年成為全球最大公司，亞馬遜和中國國家電網對掉位置，亞馬遜（Amazon）躍升至第二位，中國的國家電網公司屈居第三位，收入分別上升22%19%

中石油、中石化分別保持第4及第5位，收入分別上升45%41%；而第6位由躍升8位的沙特阿美（Saudi Aramco）取代，蘋果公司（Apple）退居第7位。

德國車廠福士（Volkswagen）上升2位，最新排行第8位，超越豐田汽車（Toyota Motor去年第9位，今第13位），重奪全球最大汽車生產商的頭銜。第9及第10位分別為中國建築工程及美國藥房及保險公司CVS Health

Volkswagen超越豐田重奪全球最大汽車生產商頭銜

今年《財富》世界500強排行榜企業的營業收入總和約為37.8萬億美元，按年上升19%，相當於全球GDP5分之2，接近中國和美國GDP之和。進入排行榜的門檻（最低銷售收入）亦從240億美元躍升至286億美元。

沃爾瑪蟬聯財富世界500強榜首 沙特阿美最賺錢

石油公司沙特阿美賺錢冠全球，以收入計排名第8位。（資料圖片）

在盈利方面，沙特阿美以約1,054億美元的利潤位居榜首。蘋果公司位居利潤榜第二位，利潤超過946億美元。巴郡以約898億美元的利潤位居第三位。Google母公司Alphabet和微軟分列利潤榜第四、第五位，利潤均超過600億美元。

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