法拉利第二季業績破紀錄 中港台單季出貨358部升逾1倍

法拉利第二季度業績創新高，受到市場對其高價跑車和豪華房車的需求殷切，淨收入上升近25%至12.9億歐元，錄得純利2.5億歐元，期內汽車出貨量3,455部，上升28.7%，即粗略計算，每部跑車平均錄得淨收入37.4萬歐元，相當於每部約299萬港元。

法拉利在很大程度上沒有受到供應鏈中斷的影響，供應鏈中斷迫使大型汽車製造商在過去幾個季度減產，主要歸因於其銷量小，而客戶某程度上不受經濟問題的影響。

根據這家意大利超級跑車製造商業績，出貨的3,455部跑車中，歐洲、中東和非洲地區佔1,397部，按年升4%；美洲佔1,053部，升62%；內地、香港及台灣佔358部，升116%；亞太其他地區佔647部，升21%。

季度內出貨的產品組合包括7種內燃機（ICE）型號和3種混合動力發動機型號，分別佔總出貨量的83%和17%。按照計劃，本季度的出貨量增長是由Ferrari Portofino M和F8系列推動。本季度，296跑車（296 GTB）亦開始交付。

法拉利行政總裁Benedetto Vigna表示，「法拉利繼續保持強勁增長，在收入等數據上取得創紀錄的季度業績。前6個月的質量和業務的穩健性使我們能夠上調2022年所有指標的指導。此外，本季度的淨訂單量也創新的紀錄。」