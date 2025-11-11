泡泡瑪特飆8% 恒指見1個月高位 科網 新消費股落鑊

中美貿易衝突緩和、美國聯邦政府停擺有望結束、A股造好等利好消息下，恒生指數昨日走勢向好，午後發力向上，升破26,600點關口，最終全日升407點，收報26,649點，見一個月來高位。科網及新消費股成升市「火車頭」，騰訊控股(700)、阿里巴巴(9988)、快手(1024)齊漲逾2%；泡泡瑪特(9992)更飆約8%成為最佳藍籌。

騰訊周四派發2025年度第三季成績表，股價曾升穿650元，收市漲2.4%。快手及阿里分別升2.3%及2.1%。新消費股受捧，泡泡瑪特由約半年低位反彈8.1%收市，報221.4元。蜜雪集團(2097)、毛戈平(1318)及老鋪黃金(6181)升5.2%至9%。此外，比亞迪(1211)重返紅底股行列，收市升4%，報101.8元。