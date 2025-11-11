泡泡瑪特飆8% 恒指見1個月高位 科網 新消費股落鑊

中美貿易衝突緩和、美國聯邦政府停擺有望結束、A股造好等利好消息下，恒生指數昨日走勢向好，午後發力向上，升破26,600點關口，最終全日升407點，收報26,649點，見一個月來高位。科網及新消費股成升市「火車頭」，騰訊控股(700)、阿里巴巴(9988)、快手(1024)齊漲逾2%；泡泡瑪特(9992)更飆約8%成為最佳藍籌。
騰訊周四派發2025年度第三季成績表，股價曾升穿650元，收市漲2.4%。快手及阿里分別升2.3%及2.1%。新消費股受捧，泡泡瑪特由約半年低位反彈8.1%收市，報221.4元。蜜雪集團(2097)、毛戈平(1318)及老鋪黃金(6181)升5.2%至9%。此外，比亞迪(1211)重返紅底股行列，收市升4%，報101.8元。
晶片股捱沽，中芯國際(981)及華虹半導體(1347)跌1%，英諾賽科(2577)挫3%。另外，上證綜合指數收報4,018點，升21點或0.5%；深圳成分指數漲23點或0.2%，報13,427點。
中金：恒指明年最牛見31000點
中金公司發表港股明年展望報告指，綜合盈利、無風險利率和風險溢價等因素，測算恒指明年基準目標28,000至29,000點，樂觀情況可見31,000點，悲觀情形則下試21,000點附近。
該行建議配置策略，超配人工智能(AI)軟件與硬件、電力設備與新能源、化工、家居、創新藥。低配地產、食品零售、家庭個人用品。此外，該行預計內地生產物價指數(PPI)或在今年底至明年一、二季度階段性走高，可以作為市場在交易層面切換到順周期的契機。
樂舒適首掛漲26% 每手帳賺1360元
新股方面，衛生用品公司樂舒適(2698)昨日首掛報升，收市報33元，較上市價26.2元升6.8元或26%，每手200股計算，帳面賺1,360元。