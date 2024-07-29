波動加劇｜恒指外圍高水120點望高開 央行周遇巨企業績慎防波動

恒指周一或有反彈，受惠美股強勁反彈，美國預託證券(ADR)的恒指比例指數報17,141點，較星期五收市17,021點高水120點；加上美股三大指數都顯著反彈1.03至1.64%；料港股周一開市氣氛會有改善。

但值得注意的是，下周是變數相當多的一周。除了港股期指在周二結算外，包括美國聯儲局、日本央行和英倫銀行都會舉行議息會議，多家美國的重磅科技股，包括M7中的微軟、蘋果、亞馬遜和Meta都會公布業績，隨時會加深市場波動。

觀望政策出台冀改善氣氛

恒指上周曾經四連陰，周五更曾創出暫時全月低位16,924，但收市重回萬七關上。港股上周五收市報17,021點，微升16點，而ADR恆指比例指數暫高水120點。值得留意的是，在上周四中央政治局常委會議後，陸續有刺激經濟政策出台，包括內地擬安排3,000億元人民幣超長期特別國債資金，支援大規模設備更新和消費品以舊換新;以及優化跨境資金流動措施，以便利外資購買內地證券資產。倘繼續有其他政策出台，料市場氣氛可有所改善。