波羅的海指數本月跌兩成 東方海外瀉15%

波羅的海乾貨指數(BDI)上周五跌逾5%，本月以來暫累瀉逾22%，加上行業龍頭看淡前景，兼被大行調低評級，東方海外(316)昨跌最多15.8%，低見223元，收市仍挫14.7%，報226元，為最大跌幅藍籌股，而本月則累瀉17.2%，其他航運股亦跟隨向下。

中遠跌4% 滙豐籲買

中遠海控(1919)收報11.28元，跌4.1%；潤利海事(2682)報0.245元，挫9.3%；海豐國際(1308)瀉6.8%，收市報24.1元；太平洋航運(2343)跌4.3%，2.9元；中遠海能(1138)則升3.9%，報5.79元。

滙豐環球研究報告指，東方海外今年股價連派息升54%，但相比同業，估值相對偏高，去年上半年派息比率達100%，今年再增派股息空間有限，相反中遠海控去年派息率僅16%，基於今年預測盈利，及中遠系內其他公司派息比率，相信派息或有驚喜，故看好中遠海控，維持目標價21元及「買入」評級，維持東方海外目標價225元不變，但將評級由「持有」降至「減持」。

航運龍頭馬士基(Maersk)早前曾預期，由於消費者信心減弱、供應鏈堵塞，以及地緣政治不明朗因素等影響，今年全球貨櫃需求將放緩，或僅增長1%，甚至負增長1%。

大摩：航運股有向下風險

另外，摩根士丹利指，上海出口集裝箱運價指數上周五報3,562.67點，按周跌近半成，跌幅擴大0.9個百分點兼連跌9周，大摩指面對環球貿易向下、經濟增長放緩、燃油成本上升，以及中美關係緊張等問題，航運股有向下風險，但給予中遠海控「增持」評級及目標價18元，即較現水平有約六成升幅。