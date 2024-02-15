洗米華案｜證監會介入要求LET及凱升停牌，關注俄羅斯資產出售。

有「洗米華」之稱的前博彩中介人龍頭、太陽城集團創辦人周焯華，此前因捲入不法開賭案而在澳門服刑，以往由其掌管的LET Group（1383，前稱太陽城國際）及凱升控股（102），均在周三（14日）公布，於2月14日上午9時正起，停止LET Group和凱升控股買賣。 據資料顯示，兩公司的股份於2024年1月已自行宣布停牌，而是次證監會介入，兩家股份若要復牌則需符合額外條件。

證監會關注俄羅斯資產出售 證監會於14日收市後發公告，表示得悉1月29日時，LET及凱升的一項主要資產發生非常重大的出售事項，即以1.16億美元出售在俄羅斯的資產而引起證監會關注。該項主要資產在所有關鍵時間均由凱升透過其持有77.5%股權的附屬公司間接持有。

證監會指，根據《上市規則》第14章，該非常重大的出售事項須符合有關申報、公告、通函及獲上述兩家公司股東批准的規定。由於LET的控制權在2022年5月轉手，故根據《上市規則》第14.06E條，任何重大出售事項在控制權轉手起計36個月內均受到限制，除非在控制權轉手後上市公司餘下部分業務能夠符合《上市規則》第8.05條的規定。 證監會又指，該非常重大的出售事項完成後，LET及凱升的業務未必可根據《上市規則》第13.24條，有足夠的業務運作和相當價值的資產支持其營運，以保證其股份繼續上市的地位。因此，根據《上市規則》LET及凱升未必會被視為適合上市，為維持公平有序的市場和保障投資大眾的利益，暫停LET及凱升的股份交易是可取的做法。