洗米華案｜證監會介入要求LET及凱升停牌，關注俄羅斯資產出售。

有「洗米華」之稱的前博彩中介人龍頭、太陽城集團創辦人周焯華，此前因捲入不法開賭案而在澳門服刑，以往由其掌管的LET Group（1383，前稱太陽城國際）及凱升控股（102），均在周三（14日）公布，於2月14日上午9時正起，停止LET Group和凱升控股買賣。
據資料顯示，兩公司的股份於2024年1月已自行宣布停牌，而是次證監會介入，兩家股份若要復牌則需符合額外條件。
證監會關注俄羅斯資產出售
證監會於14日收市後發公告，表示得悉1月29日時，LET及凱升的一項主要資產發生非常重大的出售事項，即以1.16億美元出售在俄羅斯的資產而引起證監會關注。該項主要資產在所有關鍵時間均由凱升透過其持有77.5%股權的附屬公司間接持有。
證監會指，根據《上市規則》第14章，該非常重大的出售事項須符合有關申報、公告、通函及獲上述兩家公司股東批准的規定。由於LET的控制權在2022年5月轉手，故根據《上市規則》第14.06E條，任何重大出售事項在控制權轉手起計36個月內均受到限制，除非在控制權轉手後上市公司餘下部分業務能夠符合《上市規則》第8.05條的規定。
證監會又指，該非常重大的出售事項完成後，LET及凱升的業務未必可根據《上市規則》第13.24條，有足夠的業務運作和相當價值的資產支持其營運，以保證其股份繼續上市的地位。因此，根據《上市規則》LET及凱升未必會被視為適合上市，為維持公平有序的市場和保障投資大眾的利益，暫停LET及凱升的股份交易是可取的做法。
證監會補充，因LET控制權在2022年5月轉手，除非餘下部分業務能夠符合《上市規則》對盈利、市值、收益或現金流量方面的最低要求，否則任何重大出售事項都會在36個月受到限制。若公司堅持交易，將導致上市公司被視作新上市申請人。
據了解，是次出售的俄羅斯資產為「G1 Entertainment」，其擁有俄羅斯政府授予無限期博彩牌照，持有三幅位於俄羅斯遠東濱海地區綜合娛樂區土地，包括在其中一幅土地經營水晶虎宮殿（Tigre de Cristal）。
兩公司董事集體跳船
至於周焯華受查後，兩家上市公司已由原董事盧衍溢接手。LET Group上月表示，公司全體獨立非執行董事，因反對屬於兩家公司附屬公司的東雋出售俄羅斯資產交易而辭任，令公司只餘盧衍溢一名執行董事；凱升控股則公布，公司兩名執行董事辭任，而獨立非執行董事全數辭任，公司只餘盧衍溢一名執行董事。