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財經
2023-10-09 15:13:00

海通國際獲母企私有化要約價1.52元　今復牌升近一倍 (更新)

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海通證券據報考慮私有化「海通國際」，海通國際短暫停牌。(資料圖片)

海通證券（6837）上月27日宣布停牌。有外電引述知情人士報道，海通證券考慮，將香港上市子公司海通國際（665）私有化，以扭轉該公司的虧損局面。

最新海通國際周一（9日）復牌，股價即急彈近一倍，新報1.4元，成交1.87億元。

【10月9日更新】

海通國際上周五（6日）公布，獲母企海通證券（6837）全資附屬的海通國際控股提出私有化要約，要約價為1.52元，較停牌前股價0.71元，溢價1.14倍。

整項私有化交易最高現金代價為34.17億元。要約人已表明不會加價，而一旦計劃生效，股份於聯交所的上市地位將同時被撤銷。海通證券原持有海通國際已發行股本73.40%。

海通證券據報考慮私有化「海通國際」，海通國際短暫停牌。(資料圖片)

海通國際27日停牌前報0.71元；海通證券則升0.42%，報4.78元。

海通證券已就私有化一事進行評估

《彭博社》報道，海通證券目前持有海通國際73.4%股權。知情人士稱，已就此計劃討論了一段時間，潛在交易細節仍不明確。據了解，海通證券已就私有化一事進行了一段時間的評估。

此外，海通國際近一年營運歷挫折，去年錄得巨額虧損後，今年以「10供3」比例供股集資11.6億元。

海通國際其後宣布，委任原任海通證券（6837）證券金融部總經理宋世浩為聯席行政總裁和執行董事，與現任副主席、行政總裁兼執行董事林涌共同肩負職責和決策。

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