淘寶天貓雙11首小時35品牌成交過億 推優惠派500億元人民幣消費券

阿里巴巴(9988)旗下淘寶天貓宣布，自雙11活動展開。首小時有35個品牌成交額破億元人民幣，1,802個品牌成交額翻倍，成交破億品牌數、成交翻倍品牌數、活躍用戶數均超越去年同一周期。正式銷售期將於10月20日晚上8時開始，並持續至11月14日晚上結束。另外，今年雙11將重點為88VIP會員推出全年最大幅度優惠及升級權益。淘寶及天貓將聯合商家，在官方立減85折的基礎上，向用戶發放高達500億元人民幣消費券，再疊加行業品類券等使用。
同時，集團今年升級大消費平台，即時零售業務首次參與雙11。天貓與淘寶閃購深度協同，品牌旗艦店可接入淘寶閃購，打通線上線下，開啟「遠近一體」經營模式。目前已有37,000個品牌40萬家門店接入閃購，覆蓋蘋果、華為、Uniqlo、Decathlon等行業領先品牌。今年，淘寶閃購用戶可搶領超過1,000萬份免單餐飲外賣紅包；而88VIP用戶每日專享兩個5折紅包。
集團表示，淘寶閃購自推出以來發展迅速，與淘寶及天貓業務產生強大協同效益，提升用戶活躍度，成為品牌商家重要增量動力。今年8月，淘寶閃購帶動淘寶app的日活躍用戶（DAU）同比增長20%，有490個零售品牌在淘寶閃購成交額破百萬元人民幣。
此外，集團今年亦首次大規模AI應用，提升雙11購物體驗。淘寶與天貓平台對其20億的商品庫進行更精準理解與組織，並將大模型融入搜索及推薦系統的底層架構。AI升級強化平台的搜尋與推薦系統，提升商品與消費者偏好的匹配度，從而在流量匹配效率上實現雙位數增長。
同時淘寶還為商家組建AI經營團隊，助商家降本增效，以應對全年最繁忙的銷售季節。數據顯示：AI美工月均生成2億張圖片及500萬個視頻，助力商家的市場營銷，商品點擊率提升10%；AI數據分析累計生成超過1,000萬份報告；AI客服店小蜜5.0幫助商家日均降本2,000萬元人民幣。