淘寶天貓雙11首小時35品牌成交過億 推優惠派500億元人民幣消費券

阿里巴巴(9988)旗下淘寶天貓宣布，自雙11活動展開。首小時有35個品牌成交額破億元人民幣，1,802個品牌成交額翻倍，成交破億品牌數、成交翻倍品牌數、活躍用戶數均超越去年同一周期。正式銷售期將於10月20日晚上8時開始，並持續至11月14日晚上結束。另外，今年雙11將重點為88VIP會員推出全年最大幅度優惠及升級權益。淘寶及天貓將聯合商家，在官方立減85折的基礎上，向用戶發放高達500億元人民幣消費券，再疊加行業品類券等使用。

同時，集團今年升級大消費平台，即時零售業務首次參與雙11。天貓與淘寶閃購深度協同，品牌旗艦店可接入淘寶閃購，打通線上線下，開啟「遠近一體」經營模式。目前已有37,000個品牌40萬家門店接入閃購，覆蓋蘋果、華為、Uniqlo、Decathlon等行業領先品牌。今年，淘寶閃購用戶可搶領超過1,000萬份免單餐飲外賣紅包；而88VIP用戶每日專享兩個5折紅包。