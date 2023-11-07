渣打中小企指數微升至47.6　過半受訪者料明年經濟環境較預期差

調查結果顯示，，在11大行業中，以「進出口貿易及批發業」（46.7，+5.1）的升幅最高；相反，「地產業」（39.2，-7.3）、「建造業」（42.8，-4.7）及「零售業」（43.2， -3.8）錄得較大的跌幅，「零售業」指數更下跌至2023年第一季度的水平。

整體投資趨勢方面，92%受訪中小企表示會在本季維持或增加投資，與上季持平。最多中小企預 期本季維持或增加投資的項目為「與電子商務或數碼科技相關的培訓」、「整體員工培訓」、 「研究及開發項目」、「線下市場推廣」及「資訊科技系統」。成本項目變化方面，本港中小企預期本季原材料成本上升的百分比自第二季起持續下跌，本季較 上季下跌12個百分點至 55%。同樣地，預期本季員工薪金上升的中小企，亦較上季下跌九個百 分點至 25%，反映中小企所面對的成本上漲壓力有所放緩。

生產力局首席創新總監張梓昌指，指數經歷上季回落後，本季錄得輕微升幅，反映中小企整體營商氣氛有所改善。外圍環境方面，全球經濟不明朗及地緣政治局勢緊張等不穩定因素，導致企業看淡「環球經濟」展望，特區政府在剛發表的施政報告中，提出一系列刺激香港經濟 增長的措施，包括成立電子商貿發展專責小組、在電商平台舉辦香港購物節等，協助香港中 小企拓展內地電商業務，提升香港品牌的知名度、拓展內銷市場，為營商環境提供支持。

香港經濟表現於年中有所滑落後

渣打銀行（香港）有限公司大中華區高級經濟師劉健恆表示，第四季度的渣打香港中小企領先營商指數較上季有所改善，加強對香港經濟表現於年中有所滑落後，重新加速的信心，而指數反彈幅度輕微，正好顯示中小企業仍然面臨許多挑戰，尤其是外圍因素的影響。他又指，由於本地消費將受到就業情況好轉所支持，預計指數於未來季度會繼續適度回升。