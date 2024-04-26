港交所推「史美倫金融獎學金」　表彰她對港股等市場發展所作貢獻

港交所周五（26日）宣布，與中大商學院合作成立新的研究生獎學金計劃「史美倫金融獎學金」，以表彰剛剛卸任的港交所主席史美倫，並指她在職業生涯中對香港、中國內地和國際資本市場發展所作的重要貢獻。

唐家成：史美倫激勵一代香港金融業專才 港交所新任主席唐家成表示，港交所希望以此獎學金計劃向史美倫致敬，感謝她卓越的領導和對香港資本市場的長期貢獻。他稱，史美倫在過去30年為金融業發展作出巨大貢獻，尤其是在推動香港發展成為充滿活力的國際金融中心和中國市場不斷開放方面發揮重要作用。

唐家成表示，史美倫激勵整整一代香港金融業專才，更成為金融界的女性典範。相信未來很多年史美倫仍將作為一名值得信賴的導師和顧問，繼續推動市場發展。 史美倫：冀獎學金激發區內經驗和知識交流 而史美倫回應，香港、中國內地及國際資本市場正在不斷進步，擁抱創新和科技，不同市場之間的聯繫也愈來愈緊密，希望這項獎學金計劃能激發區內的經驗和知識交流，推動業界發展。在過去6年擔任港交所主席是她的榮幸，會繼續以顧問和支持者的身份為港交所及區內市場的未來發展貢獻力量，又指非常期待未來與獎學金的獲得者們進行面對面的交流。