港交所歡迎虛擬資產現貨ETF上市 證監會：認可但不代表支持或鼓勵投資

亞洲首批虛擬資產現貨ETF於港交所上市，港交所表示歡迎，指增加香港市場的產品種類，及為投資者提供更豐富的選擇，鞏固香港作為亞洲領先ETF市場的地位；而在上市儀式中，證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，該會認可相關ETF上市，不代表支持，或鼓勵大眾投資相關虛擬資產。

港交所證券產品發展主管羅博仁指出，新上市的虛擬資產現貨ETF，將豐富港交所多元及活躍的ETF市場生態圈，為投資者提供新資產類別的投資機會。繼一年前成功推出虛擬資產期貨ETF後，亞洲首批虛擬資產現貨ETF將進一步提升港交所買賣產品的產品種類及流動性。港交所期待繼續與市場持份者緊密合作，在國際化的市場引入更多新產品。

證監會：認可但不代表支持或鼓勵投資

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀則稱，證監會認可相關ETF上市，不代表支持或鼓勵大眾投資相關虛擬資產，重申監管制度無法免除市場本身的各種風險，她提醒，能承受風險的投資者才應考慮投資。

蔡鳳儀又指，今次是本港ETF市場發展的重要里程碑，隨著中證監提出多項措施優化互聯互通制度，包括放寬合資格ETF產品範圍等，相信在當前充滿挑戰的市場環境下，及時為香港金融發展注入新動力，未來將繼續研究推動業界充分利用相關措施。