港交所第三季純利按年升56%，連續三季度創新高。

港交所表示，2025年第三季延續上半年的強勁表現，收入及其他收益和溢利連續第三個季度創歷季新高。全球資金多元化配置需求旺盛，加上中國資產的吸引力，持續推動國際資本流入香港證券市場。

單計第三季，純利49億元，按年上升56%。每股基本盈利3.88元。收入及其他收益77.75億元，按年上升45%，同樣創歷季新高。主要業務收入74.84億元，按年上升54%，源於現貨市場成交量創新高，使交易及結算費增加。

隨著中國內地投資者的參與度增加，整體平均每日成交金額、滬股通及深股通平均每日成交金額及港股通平均每日成交金額均在2025年第三季創下歷季新高。新股市場表現保持強勁態勢，特別是季內迎來全球第二大規模的新股集資，而於2025年9月30日，正在處理中的新股上市申請數目多達297宗。

集團行政總裁陳翊庭表示，第三季，港交所繼續把握全球資產配置多元化趨勢及中國資產吸引力的機遇。於第三季季末，港交所的新股市場保持全球領先地位，新股上市申請數目眾多，申請企業涵蓋科技等多個蓬勃發展的行業。現貨市場、衍生產品市場及滬深港通的日均成交也持續活躍。