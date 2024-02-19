港交所董事陳健波拍片唱好港股：一年內反彈20%不是夢｜Ray Online

政府上周五（2月16日）公布，財政司司長已委任陳健波和任景信出任港交所（388）董事會成員，接替史美倫和洪丕正。陳健波獲委任當日，亦在社交平台上拍片唱好港股，更指港股「一年內反彈20%不是夢」。

陳又認為，當西方打壓香港、英美資金不斷把資金抽走，香港正面對轉型危機，本港優勢未變，港人需要發揮「打不死」的精神和靈活多變，又提出要「度橋」發展非美元國際金融中心，如黃金交易、發展非美元貨幣交易貿易中心、碳排放交易中心等，以替代美元業務萎縮。

陳健波在影片中，提及香港金融市場發展，認為香港要面對現實，「不要旨意歐美突然間大發慈悲，重回香港，亦不應靠著阿爺（中央）出重力幫香港」。

陳健波：一年內反彈20%不是夢

陳健波又提及令香港競爭力重拾，如今寫字樓、鋪位價格均見下跌，有助降低在港做生意成本；他又稱股市方面，很多實力股都有8、9厘息具有競爭力，現時香港銀行港元及外幣存款，合計逾16萬億港元，一旦減息，部分錢自然會流入股市，又形容據紀錄而言，股市在極低的情況下，「一年內反彈20%不是夢」。

他又提到企業要設法留客，認為港人北上消費、旅客消費減少是因深圳消費便宜，港企要自我檢討提升服務水平、如何定價留客等。