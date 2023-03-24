港交所｜新特專科技公司上市機制下周五生效　歐冠昇：支持更多公司集資

根據將予實施的規定，已商業化公司市值不少於60億元，未商業化公司則不少於100億元，兩者分別較諮詢文件建議的不少於80億和150億元門檻低。

港交所 宣布 ，將推出新特專科技公司上市機制，《主板上市規則》將於3月31日新增一個章節，有意根據新章節上市的公司可於當日起提交正式申請。

研發開支方面，收益達到1.5億元但低於2.5億元的未商業化公司，研發開支佔總營運開支的最低門檻不少於30%，比例較諮詢建議不少於50%下調。申請人須於上市前3個會計年度中，至少2個年度每年達到有關比例，同時需要在上市前3個會計年度合計達到有關比例。諮詢文件原本建議已商業化公司研發開支比例最低門檻不少於15%，港交所敲定規則最終未有提及已商業化公司需要符合的研發開支比例門檻。

另外，所有申請人要在上市申請當日期及之前12個月期間，獲得2至5名領航資深獨立投資者合共持有不少於10%已發行股本；或者於上市申請日期至少12個月前已投資於申請人的金額合計不少於15億元，但不包括上市申請日期或之前作出的任何後續撤資。

有助創新領域公司接通資本市場

港交所行政總裁歐冠昇表示，自2018年推出上市制度改革，令香港發展成亞洲領先生物科技集資市場，今次再於有關基礎上增設特專科技章節，支持更多公司的集資需要、實踐創新理念，相信引入新上市機制將有助創新領域公司接通資本市場。