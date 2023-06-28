港交所10月推FINI IPO結算周期縮至「T+2」

港交所(388)指，將計劃於今年10月啟用全新的首次公開招股(IPO)結算平台FINI，而首次公開招股的結算周期將由「T+5」，縮短至「T+2」。另外，將於7月及8月展開推出前最後準備工作，及進行市場實習及市場演習。

FINI將對香港首次公開招股的結算流程進行全面現代化和數碼化改革，提升效率並推動香港作為全球集資中心的長遠發展。待市場準備就緒後，FINI的正式推出日期將於啟用數星期前另行公布。

港交所行政總裁歐冠昇指，通過對現行首次公開招股的結算流程進行數碼化和現代化改革，FINI簡化了整個流程，縮短了新股定價與開始交易之間的時間，不僅提升市場效率，也增加香港首次公開招股市場的競爭力和吸引力。在開發FINI的過程中，不論是構思、系統開發還是外部測試階段，均獲得市場持份者大力支持，足見市場期待本港招股市場能與時並進、不斷創新。