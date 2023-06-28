港交所10月推FINI IPO結算周期縮至「T+2」

港交所(388)指，將計劃於今年10月啟用全新的首次公開招股(IPO)結算平台FINI，而首次公開招股的結算周期將由「T+5」，縮短至「T+2」。另外，將於7月及8月展開推出前最後準備工作，及進行市場實習及市場演習。
FINI將對香港首次公開招股的結算流程進行全面現代化和數碼化改革，提升效率並推動香港作為全球集資中心的長遠發展。待市場準備就緒後，FINI的正式推出日期將於啟用數星期前另行公布。
港交所行政總裁歐冠昇指，通過對現行首次公開招股的結算流程進行數碼化和現代化改革，FINI簡化了整個流程，縮短了新股定價與開始交易之間的時間，不僅提升市場效率，也增加香港首次公開招股市場的競爭力和吸引力。在開發FINI的過程中，不論是構思、系統開發還是外部測試階段，均獲得市場持份者大力支持，足見市場期待本港招股市場能與時並進、不斷創新。
7、8月進行市場實習及市場演習
另外，港交所已在本月中完成FINI外部用戶測試，下一步將分別於7月和8月安排市場實習及市場演習，模擬市場利用FINI平台進行互動及處理首次公開招股結算的各項程序，為市場在10月全面轉用FINI平台進行最後準備工作。
以雲端平台架設 引入全新公開招股資金預付模式
FINI以雲端平台架設，首次公開招股中的保薦人、包銷商、法律顧問、銀行、結算所參與者、股份過戶登記處及監管機構等不同持份者將能夠以電子化方式合作，以及履行各自在有關首次公開招股中的職責。新平台也將引入全新的公開招股資金預付模式，有助減少超額認購新股所凍結的資金。
港交所同時公布，經證監會批准的《上市規則》、香港中央結算有限公司(香港結算)規則及香港結算運作程序的相關修訂，全部將於FINI正式啟用時生效。