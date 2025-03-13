港夫婦裸辭赴日求課金捱轟　募資應避免的三大「坑」｜財經百科

從「老鼠賽跑」到創業：募資的關鍵角色

正如《富爸爸，窮爸爸》中所強調，每個人都應致力於建立自己的事業，而非一份職業，以擺脫「老鼠賽跑(Rat Race)」的財務困境。然而，大多數人仍傾向於追求穩定的工作，因為這能帶來安全感與保障——儘管這種安全感往往只是一種虛幻的假象。真正有遠見的人，往往會選擇跳出這個循環，投身創業，建立屬於自己的事業版圖。然而，創業需要一定資金，而初創階段往往面臨資金短缺的挑戰。此時，能否有效地進行募資(Fundraising)，並善用市場上「他人的資金」(Other People's Money, OPM)來實現自己的夢想，便成為成功的關鍵。

馬雲和孫正義：經典的募資成功案例

馬雲和孫正義的故事正是創業與募資領域的經典案例。據知在阿里巴巴創立初期，馬雲面臨嚴重的資金困境，直到他遇到了孫正義。孫正義的軟銀集團(SoftBank)在短短6分鐘內決定向阿里巴巴注資2,000萬美元，這筆資金不僅幫助馬雲度過了難關，更讓阿里巴巴迅速擴張，最終成為全球電商巨企，截止今日，阿里巴巴的市值超過3,200億美元。這個個案展示了「善用他人的資金」如何改變一家企業的命運，並為投資者帶來豐厚的回報。