港夫婦裸辭赴日求課金捱轟　募資應避免的三大「坑」｜財經百科

一對香港夫婦Brian和Luna因厭倦了打工生活，決定裸辭並帶著半年的生活費移居日本，展開追夢之旅。然而，由於不願重返職場，生活費即將耗盡，他們轉而在自己的YouTube頻道上發起募款，希望籌措留日的生活費、添置拍攝器材和制服。此舉卻引發了網友的強烈反彈，批評他們是「網絡乞丐」。面對排山倒海的批評，最終男主角Brian最終拍片向網民鞠躬致歉，但風波並未完全平息。事實上，這場爭議背後，亦反映出資本市場如何做好「募款(fundraising）」抑或「集資」的重要性與挑戰。
從「老鼠賽跑」到創業：募資的關鍵角色
正如《富爸爸，窮爸爸》中所強調，每個人都應致力於建立自己的事業，而非一份職業，以擺脫「老鼠賽跑(Rat Race)」的財務困境。然而，大多數人仍傾向於追求穩定的工作，因為這能帶來安全感與保障——儘管這種安全感往往只是一種虛幻的假象。真正有遠見的人，往往會選擇跳出這個循環，投身創業，建立屬於自己的事業版圖。然而，創業需要一定資金，而初創階段往往面臨資金短缺的挑戰。此時，能否有效地進行募資(Fundraising)，並善用市場上「他人的資金」(Other People's Money, OPM)來實現自己的夢想，便成為成功的關鍵。
馬雲和孫正義：經典的募資成功案例
馬雲和孫正義的故事正是創業與募資領域的經典案例。據知在阿里巴巴創立初期，馬雲面臨嚴重的資金困境，直到他遇到了孫正義。孫正義的軟銀集團(SoftBank)在短短6分鐘內決定向阿里巴巴注資2,000萬美元，這筆資金不僅幫助馬雲度過了難關，更讓阿里巴巴迅速擴張，最終成為全球電商巨企，截止今日，阿里巴巴的市值超過3,200億美元。這個個案展示了「善用他人的資金」如何改變一家企業的命運，並為投資者帶來豐厚的回報。
網絡募款：新時代的籌資方式
隨著社交媒體和數位平台的普及，網絡募款已成為一種新興的籌資方式。對於像Brian夫婦不想打工的創業者來說，如何有效地吸引網民和支持者願意投資，將是實現目標的關鍵。這些願意提供資金的人，在市場上可被統稱為「天使投資者(Angel Investors)」。然而，與傳統的「天使投資者」可能不同的是，網絡募款中的支持者往往更注重情感連結與共同願景，而非單純的財務回報。無論是提供資金、分享資源，還是在關鍵時刻給予指引，這些支持者都扮演著創業夥伴的角色，幫助創業者從概念走向市場。
募資的核心：創造價值與建立信任
需要指出的是，像Brian這樣的個案，要成功募款，關鍵在於理解募資的本質並非「伸手」或「乞討」，而是「創造價值」。這意味著，創業者必須讓支持者或投資者感受到情感上的認同，並看到未來的潛力，從而建立信任與合作關係。在這個過程中，創業者必須清楚回答「天使投資者」常問的3個核心問題，以避免陷入常見的誤區：
- 你是誰？
- 你的計劃目標是甚麼？
- 為甚麼我要投資在你身上？
套用在Brian的例子中，他可以這樣表達：「我是Brian，目前移居日本，希望創造一份更有意義的事業，而非繼續為他人打工。我的目標是透過推廣香港文化與日本文化的交流，讓更多日本人認識並愛上香港，例如透過開設廣東話課程、創辦港式茶餐廳等，促進兩地文化的深度互動。這不僅能讓日本人更了解香港，也能幫助香港人更好地融入日本社會。我相信，這不僅是一門生意，更是連結兩地文化的橋樑。」
雖然以上只是拋磚引玉，但這正正反映出創業者需要讓支持者看到未來的價值與潛力。如果Brian能夠清晰地傳達他的願景，並展現出計劃的可行性與市場潛力，或許就能避免這次風波的發生。畢竟募資的成功不僅在於資金的取得，更在於價值的創造與信任的建立。