港燈中期少賺3.6%　中期息維持15.94港仙

港燈指，隨着全球燃料價格漸趨穩定，港燈淨電費得以下調。今年1月淨電費為每度電165.5仙，相比去年1月每度電197仙，下調31.5仙，減幅達16%。因應工程項目所需的資本投資，基本電費上調每度電5仙，由去年的114.5仙調整至今年的119.5仙。但燃料調整費大幅減少，由去年1月每度電82.5仙下調超過一半至今年6月每度電39.8仙，抵消基本電費的升幅。

集團又表示，今年上半年天氣特別和暖，4月份氣溫錄得歷史新高，加上閏年2月多出一天，使售電量按年增加 1.8%。

港燈展望邁向零碳願景

集團主席霍建寧在報告展望稱，當前要務是推動2024至2028年度發展計劃下的各個項目。這些工作已經展開，將致力在控制資本開支和必要投資之間取得平衡，逐步邁向零碳願景。

此外，集團亦正積極研究通過區域合作輸入零碳電力的可行性，同時探討綠色氫能的應用，，以及加強利用人工智能等先進技術，以提升生產力和各方面的營運能力。為應對與氣候相關的突發情況，將投資以提高電網抵禦極端天氣的能力，包括加強集團處所的防洪和防風設施。