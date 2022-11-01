港研推綠債代幣化 引入虛擬資產ETF

金管局總裁余偉文表示，正籌備代幣化綠色債券發行，目標今年內推出並成全球首批代幣化政府綠債。他又指，首批將會是實驗性質，以小規模試行方式發行，將由機構投資者認購。現正與顧問探討關於發行形式、方法及發行額等，關於投資者名單及詳情等將稍後公布。他又認為本港有條件發展虛擬資產生態圈，未來可研究代幣化債券及資產等。

政府昨發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言，包括發行非同質化代幣(NFT)、綠色債券代幣化及數碼港元。另外，證監會將研究在港引入虛擬資產交易所買賣基金(ETF)等。

探討容許散戶參與

證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀指，將從3方面研究放寬散戶參與虛擬資產交易，包括容許基金公司以芝加哥商品交易所(CME)掛牌的比特幣、以太幣期貨作為相關資產，申請發行ETF；未來如果產品本身複雜性低、如政府發行的綠色債券，即使代幣化後亦不被視為複雜產品也可讓零售投資者參與，而港府目前正提交法案擬強制虛擬資產交易平台納入規管，但法案要求平台只限專業投資者參與，因此將諮詢市場是否容許散戶參與和相關監管要求。在現有監管下，虛擬資產的投資，只容許持有800萬元以上資產的專業投資者參與。

港交所(388)聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁指，將與發行人及各方持份者緊密合作，為本港ETF市場順利引入這類新產品，並將適時向市場公布最新發展。