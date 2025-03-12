港股低位拗腰 404億元追買 盈富成交破紀錄

美股疲軟之際，港股表現卻堅挺！恒生指數昨一度由低位拗腰620點，承接力驚人，當中追蹤恒指的盈富基金(2800)更破天荒錄得404.6億元的歷年最高額成交，且買貨動力並非來自北水，惹外資追貨憧憬。外資大行對美股及中資股的看法亦開始逆轉，花旗近1年半以來首次下調美股評級的同時，又籲增持中資股。
恒指昨早段一度挫545點，收市前曾倒升75點，收市跌幅則收窄至1點，報23,782點；恒生科技股指數更倒升收場，報5,967點，升81點或1.4%。主板成交額連續4個交易日逾3千億元，昨錄3,070億元，大市沽空額少22.4%，至425.6億元，沽空率為13.9%。
兩大ETF佔大市成交兩成
除盈富外，恒生中國企業ETF(2828)亦受追捧，昨錄238.81億元成交額，為第二大活躍港股，兩大ETF合共成交額643.4億元，佔整體成交額兩成。盈富昨沽空額亦減89%，至14.39億元。
值得注意是，近年成為兩大ETF成交額推手的北水，昨並未參與掃貨行動，盈富昨港股通成交額接近100%為沽盤，淨沽出額達121.3億元；恒生中國企業淨走資55.85億元，沽盤佔比亦接近100%。至於整體滬深港股通昨則轉走資，淨沽出40.4億元。
花旗降美股評級 籲增持中資股
花旗將美股評級由「增持」下調至「中性」，美國高收益債券亦由「增持」降至「中性」；同時將中國股票由「中性」上調至「增持」，顯示出市場對兩大市場的看法日益分歧。該行認為，未來數月美國經濟難再領先全球，增長動力會較其他市場遜色。至於中國，並估計在AI(人工智能)投資有助推動經濟，將今年增長預測由4.5%，升至4.7%；又認為即使中資股近日明顯上漲，但科技股估值仍相對環球同業便宜，若中美貿易談判有進展，將重大利好。