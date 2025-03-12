港股低位拗腰 404億元追買 盈富成交破紀錄

美股疲軟之際，港股表現卻堅挺！恒生指數昨一度由低位拗腰620點，承接力驚人，當中追蹤恒指的盈富基金(2800)更破天荒錄得404.6億元的歷年最高額成交，且買貨動力並非來自北水，惹外資追貨憧憬。外資大行對美股及中資股的看法亦開始逆轉，花旗近1年半以來首次下調美股評級的同時，又籲增持中資股。

恒指昨早段一度挫545點，收市前曾倒升75點，收市跌幅則收窄至1點，報23,782點；恒生科技股指數更倒升收場，報5,967點，升81點或1.4%。主板成交額連續4個交易日逾3千億元，昨錄3,070億元，大市沽空額少22.4%，至425.6億元，沽空率為13.9%。