港股夜期升破2萬 內房消費股爆上 料中資指數見底 政治局強力救市

中央政治局昨日開會，提出多項中國經濟目前面對問題，包括企業難關、失業、扶貧等，提出全面振興經濟措施；從政府發債、加大投資、降準降息的放水舉措，到要促進房地產市場止跌回穩，支持民營經濟發展；更大談如何促進消費。有策略師認為，是次會議非同尋常，而中資指數基本都已確認形成雙底。

被譽為「最準分析師」，現任對冲基金GROW思睿集團首席經濟學家洪灝指，政治局在9月開會討論經濟並不常見，會議不少口徑更跟過去不一樣，比如強調要促進房地產市場止跌回穩，跟過去的房住不炒相異；承認目前經濟運行出現一些新的問題，並誓言要達到5%的增長目標。