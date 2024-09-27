港股夜期升破2萬 內房消費股爆上 料中資指數見底 政治局強力救市

中央政治局昨日開會，提出多項中國經濟目前面對問題，包括企業難關、失業、扶貧等，提出全面振興經濟措施；從政府發債、加大投資、降準降息的放水舉措，到要促進房地產市場止跌回穩，支持民營經濟發展；更大談如何促進消費。有策略師認為，是次會議非同尋常，而中資指數基本都已確認形成雙底。
被譽為「最準分析師」，現任對冲基金GROW思睿集團首席經濟學家洪灝指，政治局在9月開會討論經濟並不常見，會議不少口徑更跟過去不一樣，比如強調要促進房地產市場止跌回穩，跟過去的房住不炒相異；承認目前經濟運行出現一些新的問題，並誓言要達到5%的增長目標。
政治局重視資本市場發展
此外，會議表明指出資本市場發展，讓資金更容易進入市場，表明了資本市場在整體政策設計的重要性。洪灝認為，從技術上，中資股大部分指數都已確認形成雙底。
昨晚中央部門繼續發招，將推動中長期資金入市，將會加快審批ETF入市等。
消息帶動港股夜期持續走高。截至晚上10點，恒指夜期升上20,510點，較恒指昨日收市高水585點。
港股昨日表現凌厲；承接政治局的思路，內房股猛升，旭輝(884)、龍湖(960)、融創(1918)都升近27%，世茂集團(813)更升近4成。內房股普遍有雙位數升幅。
上海四川發放消費券救市
中央重視消費對經濟效用。上海和四川財政分別推出5億和4億消費券，消費股爆升。餐飲股的呷哺呷哺(520)升37%，海底撈（6862）升18%；潤啤(291)升16%。
交投超過3000億 指數14月高位
總結全日，恒指收報19,924，升795點或4.16%，為2023年8月1日後，近14個月收市高位。大市成交更衝上3,029億元。恒指三連升，共飆1,677點或9.2%。料港股今日將在高位結算。