港股大時代｜內地6萬億政策欠驚喜？恒指全日跌301點　中升逆市漲21%後停牌(更新)

內地上周五公布救市措施被指缺乏驚喜，恒指今早低開470點。(資料圖片)

【12:30更新】 科技股偏軟，騰訊(700)跌9.2元，報411.6元，跌逾2%；阿里巴巴(9988)跌2.6元，報91.4元，跌逾2%；美團(3690)跌9.5元，報182.3元，跌逾4%；京東(9618)跌5.6元，報149.7元，跌逾3%；小米逆市造好，升2.83%或0.8元，報29.1元。

比特幣概念股造好，華夏比特幣ETF(3046)、三星比特幣期貨ETF(3135)、南方比特幣期貨ETF(3066)及嘉實比特幣ETF (3439)等，截至發稿時均漲逾6%。

其中，中升控股(881)爆升逾21%，報18.94元，冠絕藍籌；該股市傳將全面擁抱新能源，並獲50家華為智選車授權。另一方面，在國產替代概念崛起下，中興(763)半日亦抽升逾一成至23.2元。

另一方面，據報美國商務部下令全球最大晶圓代工廠台積電在本月11日起，停止向中國客戶供應通常應用於人工智慧(AI)的先進晶片。然而晶片股逆市向上，中芯國際(981)逆市升4.9%；報約30元，華虹半導體(1347)亦升1.8%。

(以上資料僅供參考，數字以實時公布為準，並非作任何投資買賣的建議。)