港股大時代｜內地6萬億政策欠驚喜？恒指全日跌301點　中升逆市漲21%後停牌(更新)

人大常委會上周五(11日)公布批准增加6萬億人民幣地方政府債務限額，用作置換存量隱性債務，被市場人士解讀為缺乏驚喜，恒指夜期在過去周末日大跌，並在今早(11日)低開470點，最多曾跌逾576點，低見20,151點，其後跌勢喘定，收市報20,426點，跌301點，大市成交2,043億元；國企指數7,355點，跌105點，恒生科技指數4,651點，跌16點。
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內房股下跌 比特幣概念股造好
【16:30更新】重磅股方面，騰訊(700)跌近2%，報413.2元，跌7.6元；阿里巴巴(9988)倒升0.11%，報94.1元；美團(3690)跌3%，報185.6元；小米(1810) 逆市升3%，報29.3元。
中升(881)午後停牌，停牌前報18.94元，升21.4%，成交13.1億元。
內房股下跌，龍湖(960)跌逾5%，報13.02元，是全日跌幅最大藍籌；中海外(688)跌逾4%，報14.68元；華潤置地(1109)跌2%，報26.15元。
比特幣概念股造好，華夏比特幣ETF(3046)、三星比特幣期貨ETF(3135)、南方比特幣期貨ETF(3066)及嘉實比特幣ETF (3439)等，截至發稿時均漲逾6%。
晶片逆市造好 內房股受壓
【12:30更新】科技股偏軟，騰訊(700)跌9.2元，報411.6元，跌逾2%；阿里巴巴(9988)跌2.6元，報91.4元，跌逾2%；美團(3690)跌9.5元，報182.3元，跌逾4%；京東(9618)跌5.6元，報149.7元，跌逾3%；小米逆市造好，升2.83%或0.8元，報29.1元。
其中，中升控股(881)爆升逾21%，報18.94元，冠絕藍籌；該股市傳將全面擁抱新能源，並獲50家華為智選車授權。另一方面，在國產替代概念崛起下，中興(763)半日亦抽升逾一成至23.2元。
據報美國商務部要求台積電停止向華提供先進AI晶片，晶片股逆市向上，華虹半導體(1347)升逾9%，報25.05元；中芯(981)升逾5%，報30.1元。
內房股受壓，龍湖(0960)跌6.1%，中海外(688)跌5.5%。
據報美國令台積電禁售晶片 中芯逆市升近5%
【09:45更新】科網股普遍向下，騰訊(700)初段跌逾2%或跌8.6元，報412.2元；阿里巴巴(9988)跌3.3元，報90.7元，跌逾3%；美團(3690)跌7.2元，報184.6元，跌逾3%；京東(9618)跌6.6元，報148.7元，跌逾4%。
另一方面，據報美國商務部下令全球最大晶圓代工廠台積電在本月11日起，停止向中國客戶供應通常應用於人工智慧(AI)的先進晶片。然而晶片股逆市向上，中芯國際(981)逆市升4.9%；報約30元，華虹半導體(1347)亦升1.8%。
(以上資料僅供參考，數字以實時公布為準，並非作任何投資買賣的建議。)