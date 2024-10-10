港股大時代｜憧憬中央再出招「救市」　恒指曾漲近1000點重上21000關(更新)

人民銀行宣布設立「證券、基金、保險公司互換便利」(SFISF)，首期規模5,000億元人民幣，加上國新辦將於本周六(12日)舉行新聞發布會，市場憧憬中央再出手振市。
港股在連跌兩個交易日合共逾2,400點後，今日(10日)造好，高開反彈408點，其後升幅擴大，一度升985點，高見21622點，全日收市報21251點，升614點或3.0%，大市成交3,253億；國企指數收市報7620點，升255點或3.5%；恒生科技指數收市報4,736點，升95點或2.1%。
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內地股跑出 中芯逆市跌逾6%
【16:30更新】活躍重磅股方面，內地股普遍造好。騰訊(700)升1.1%報438.8元；阿里巴巴(9988)升2.8%，報105.8元；京東(9618)升3.4%，報167.1元。報道指百度(09888.HK)擬於香港、新加坡和中東推Robotaxi，股價升1.85元，報101元，升逾1%。
內房股反彈，龍湖(960)升6%，報13.38元；雅居樂(3383)升逾4%，報1.11元；潤地(1109)升1%，報25.7元；中海外(688)升逾3%，報14.86元。
內地餐飲股向上，九毛九(9922)升8%，報4.18元；海底撈(6862)升近6%，報16.86元；潤啤(291)升逾一成，報33.9元，是全日升幅最大藍籌。
中資保險股造好。中國人壽(2628)升近5%，報16.46元；中國平安(2318)升近6%，報51元。內銀股亦普遍造好。
昌片股逆市向下，中芯國際(981)跌逾6%，報25.5元，是全日跌幅最大藍籌；華虹半導體(1347)跌2%，報23.6元。
人行「救市」接受證券互換 內險股造好
【13:05更新】恒指下午升幅擴大，最新升逾900點，高見21,622點，大市成交1922億元。
藍籌股普遍上升，龍湖集團反彈升近9%，報13.68元，是表現最好恒指成份股。
受惠人行接受「證券、基金、保險公司互換申請」(SFISF)，中資保險股造好。中國人壽(2628)升逾5%，報16.62元；中國平安(2318)升逾6%，報51.25元。內銀股亦普遍造好。
港交所(388)亦反彈升4%，最新報335.2元。
【11:15更新】恒指最新升逾800點，報21,439點，大市成交1405億元。
騰訊(700)升2%，報445.2元；阿里巴巴(9988)升4%，報106.9元；美團(3690)升逾5%，報194.9元，升逾4%；京東(9618)升逾4%，報168.8元。
港交所(388)升逾4%，報335元。
(以上資料僅供參考，數字請以實時公布為準，並非作投資買賣的建議。)