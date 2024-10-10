港股大時代｜憧憬中央再出招「救市」　恒指曾漲近1000點重上21000關(更新)

港股大時代｜憧憬中央再出招「救市」 恒指曾漲近1000點重上21000關 (中通社)

內地股跑出 中芯逆市跌逾6% 【16:30更新】活躍重磅股方面，內地股普遍造好。騰訊(700)升1.1%報438.8元；阿里巴巴(9988)升2.8%，報105.8元；京東(9618)升3.4%，報167.1元。報道指百度(09888.HK)擬於香港、新加坡和中東推Robotaxi，股價升1.85元，報101元，升逾1%。

內房股反彈，龍湖(960)升6%，報13.38元；雅居樂(3383)升逾4%，報1.11元；潤地(1109)升1%，報25.7元；中海外(688)升逾3%，報14.86元。 內地餐飲股向上，九毛九(9922)升8%，報4.18元；海底撈(6862)升近6%，報16.86元；潤啤(291)升逾一成，報33.9元，是全日升幅最大藍籌。 中資保險股造好。中國人壽(2628)升近5%，報16.46元；中國平安(2318)升近6%，報51元。內銀股亦普遍造好。 昌片股逆市向下，中芯國際(981)跌逾6%，報25.5元，是全日跌幅最大藍籌；華虹半導體(1347)跌2%，報23.6元。 人行「救市」接受證券互換 內險股造好 【13:05更新】恒指下午升幅擴大，最新升逾900點，高見21,622點，大市成交1922億元。

藍籌股普遍上升，龍湖集團反彈升近9%，報13.68元，是表現最好恒指成份股。 受惠人行接受「證券、基金、保險公司互換申請」(SFISF)，中資保險股造好。中國人壽(2628)升逾5%，報16.62元；中國平安(2318)升逾6%，報51.25元。內銀股亦普遍造好。 港交所(388)亦反彈升4%，最新報335.2元。 【11:15更新】恒指最新升逾800點，報21,439點，大市成交1405億元。 騰訊(700)升2%，報445.2元；阿里巴巴(9988)升4%，報106.9元；美團(3690)升逾5%，報194.9元，升逾4%；京東(9618)升逾4%，報168.8元。 港交所(388)升逾4%，報335元。

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