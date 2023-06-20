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財經
2023-06-20 12:17:00

港股市況｜恒指半日跌303點　雲頂新耀大升近三成（持續更新）

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港股

美股昨日因假休市，歐股走低，港股繼上日收跌後今再低開。恒指低開49點，報19,863點；國指低開17點，報6,758點；科指低開9點，報4,111點。

【12:12更新】

恒指半日跌303點，報19,609點，成交435億元；科指跌2.6%，報4,071點。

ATM股，美團（3690）跌逾3%；騰訊（700）跌2%；阿里巴巴（9988）跌逾1%。

內房、新能源車股挫，碧桂園（2007）跌逾5%；小鵬（9868）跌近7%。

麥格理據報正洽購中電（002）澳洲附屬公司「Energy Australia」最多50%股權，股價中午逆市升近6%。

雲頂新耀（1952）上周五起委任Mike Berry博士為首席技術官後並整固公司後，今大升29%近三成。

藍籌港股

港股 (資料圖片)

【10:30更新】

國泰航空（293）周一（19日）計劃推出多項優化措施，以改善服務，股價今逆市造好，現升3.88%，新造8.03元，創近3月高位。

【10:20更新】

大市現跌逾200點，報19,688點；科指跌近2%，報4,098點。

蔚小理回吐，其中小鵬（9868）跌7%；蔚來（9866）跌逾3%；理想（2015）跌逾2%。

阿里巴巴（9988）再減持商湯（020），商湯現跌2.19%，低見2.23元；至於內媒報道，張勇不再任阿里董事會主席兼首席執行官，該股現跌近1.5%。

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