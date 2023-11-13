港股市況｜恒指午後回升　聯想升逾4% (持續更新)

美股科技巨頭領漲，恒指上周跌460點後今早高開。恒指高開59點，報17,263點；國指高開25點，報5,925點；科指高開0.6%，報3,915點。
【13:35更新】
恒指現升2點，報17,203點；科指升0.61%，報3,916點。
聯想（992）升4.6%，公司日前公布，「雙11」活動銷售破70億人民幣，本周四（16日）亦公布半年績及第二財季業績。
騰訊（700）、阿里巴巴（9988）、京東 （9618） 及網易（9999）多隻大型科網股，將於本周陸續公布業績。
【12:10更新】
恒指中午跌24點，報17,178點，半日大市成交346.98億；；科指升0.6%，報3,916點。
聯想（992）升4.3%，為半日表現最好藍籌；李寧（2331）跌3.2%，為半日表現最差藍籌。
科技股方面，小米（1810）逆市揚，半日升1.1%；百度（9888）升1.7%；ATM分別跌0.06%至2.5%。
【10:20更新】
恒指現升70點，報17,273點；科指升1.28%，報3,942點。
內房股，遠洋集團（3377）續與債權人等進行討論，以促進制定切實可行的境外債務重組方案，股價現低見0.42元，挫逾1%。
摩根士丹利郭強盛團隊預期，明年日本及印度經濟的每股盈利增長將會再次令人驚喜，呼籲「捨中國取印度」，並料恒指明年目標價僅18,500點。