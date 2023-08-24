港股市況｜恒指午後曾升逾400點　碧服及藥明生物齊升一成 (持續更新)

藍籌碧服（6098）及藥明生物（2269）齊升一成，為升幅最大藍籌；港交所（388）升逾3%；碧桂園（2007）亦反彈一成。

【12:25更新】

恒指半日升341點，報18,186點，成交近519億元；科指升3.2%，報4,137點。

藍籌股，美團（3690）績前升逾5%；藥明生物（2269）績後升逾9%；友邦（1299）高開後倒跌0.6%。

電視廣播TVB（511）跌穿4元，中午收報3.98元，跌4.5%。

【10:45更新】

恒指現升187點，報18,033點，重上萬八關；科指升2.01%，報4,089點。

科指新貴東方甄選（1797）升逾5%，內媒報道指，東方甄選正式入駐淘寶直播，首秀定於8月29日（週二），由新東方創始人俞敏洪及CEO東方小孫帶隊。

金價造好，紐約期金收報1,948.1美元，升1.1%，創7月底以來最大單日升幅，招金（1818）升逾6%；中國黃金（2099）、山東黃金（1787）升4%；紫金（2899）升近3%。

電視廣播TVB（511）跌4.3%，跌穿4元報3.99元。