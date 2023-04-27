港股市況｜恒指半日升16點　香港寬頻現跌逾6%（持續更新）

港股上日反彈139點後，今早輕微低開。恒指先低開20點，報19,736點；國指低開29點，報6,625點；科指低開0.6%，報3,850點。
【15:30更新】
香港寬頻（1310）中期少賺逾九成兼削派息，另指無賣盤計劃，今早曾挫近13%，現時跌幅收窄，跌6.51%。
【15:15更新】
大市尾段升62點，現報19,820點；科指跌0.37%，報3,857點。
ATMXJ股，阿里巴巴（9988）、騰訊（700）跌逾1%；美團（3690）升0.4%；京東（9618）跌近1%；小米（1810）跌0.4%。
平保 （02318） 曾升一成，高見56.8元，最新升逾9%；華虹半導體（1347）跌幅擴至9.69%，低見32.15元
【13:55更新】
大市升幅收窄，升61點，恒指報19,818點；科指跌0.45%，報3,854點。
ATM午後表現仍處弱勢，阿里巴巴（9988）跌幅收窄至2.2%；騰訊（700）跌2%；美團（3690）轉跌0.07%。
藍籌股，滙豐（005）升逾2%；平保（2318）升7.85%，曾高見56.2元；比亞迪（1211）升1.37%；中人壽（2628）升5.14%。
【12:15更新】
恒生指數升16點，報19,773點，成交482.9億元；科指跌0.8%，報3,839點。
ATM半日全挫，阿里巴巴（9988）連跌8日，股價半日再跌逾2%；騰訊（700）跌逾1%；美團（3690）跌0.7%。
友邦（1299）升1%；滙豐（005）升逾2%；平保（2318）績後造好升6%；維達（3331）跌近7%。
【11:20更新】
恒指現跌25點，暫報19,732點；科指跌1.16%，暫報3,827點。
內險股勢頭升，平保（2318）績後造好，最新升5.91%；國壽（2628）升2.28%；中國太保（2601）升2.83%；中國人保（1339）升1.38%破頂。
本地金融股同造好，滙豐（005）升幅擴至2%；渣打（2888）升近4%；友邦（1299）升近2%。
【10:20更新】
ATM股，阿里巴巴（9988）早段續跌逾2%，連續8日下跌；騰訊（700）跌1%；美團（3690）升0.8%。
國際油價受挫，跌3.8%，三桶油繼而下跌，中石油（857）、中海油（883）現跌逾1%；中石化（386）跌近2%。