港股市況｜恒指半日升167點　傳統重磅藍籌股造好（持續更新）

港股連挫3周，累計跌近2,000點後，今早恒指微低開38點，報20,681點；國指低開0.2%，報6,976點；科指低開0.2%，報4,248點。
【13:40更新】
ATM方面，阿里巴巴（9988）升0.05%；騰訊（700）升0.42%，美團（3690）升1.38%。
領展（823）跌幅擴大，曾低見52.2元，一度跌穿公布供股後低位。
【12:20更新】
恒指半日收報20,887點，升167點，成交595億元；科指升1.1%，報4,305點。
傳統重磅藍籌造好，滙豐（005）升逾1%，破頂高見58.9元，該股明天公布業績；中移動（941）升逾3%，同樣破頂，高見59.35元。
ATM股造好，美團（3690）升逾1%；騰訊（700）及阿里巴巴（9988）同升近0.4%；內房、水泥建材股亦造好。
【11:30更新】
眾安在綫（6060）上周五（17日）發盈警，預期集團於去年度錄得歸屬於母公司股東的淨虧損約13億至15億元（人民幣）。
股價不跌反升，現升6.1%，暫報22.6元。
【10:00更新】
濠賭股全線挫，金沙（1928） 跌2.66%；銀娛（027）跌1.53%；永利（1128）跌1.2%；美高梅（2282）跌3.47%，跌至5日低位；澳博（880）跌1.48%；新濠（200）跌2.86%。
ATM股跌0.7%至近1%；滙豐（005）明公布業績。