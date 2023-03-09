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財經
2023-03-09 12:30:00

港股市況｜恒指半日升45點　TVB回應直播貢獻未能確定　九倉績後升3%（持續更新）

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恒指高開31點，媒體股今早續炒上。(資料圖片)

恒指高開31點，媒體股今早續炒上。(資料圖片)

港股兩日挫551點險守兩萬關後，今早輕微高開31點，報20,082點；國指開報6,727點；科指開報3,988點。

【13:30 更新】

九倉（004）公布業績，績後升3%。

TVB（511）回應，內地商貿直播活動仍處於早期階段，貢獻未能確定，現倒跌12%。

太古（1972）績後跌2.34%。

【12:10 更新】

恒生指數半日升45點，報20,097點，成交531億元。滙豐（005）升0.8%；友邦（1299）升逾1%；京東（9618）績前升近2%。

ATM個別發展，騰訊（700）跌0.68%；阿里巴巴（9988）升0.11%；美團（3690）跌0.75%。

直播概念股，電視廣播（511）破頂倒跌近3%；香港科技探索（1137）破頂倒跌逾6%。

【11:10 更新】

電視廣播（511）一度破頂高見17.9元後回吐，最新跌1.49%，報13.2元。

比亞迪升逾2%，有指旗下「F品牌」新車諜照曝光。

【10:20 更新】

媒體股續炒上，英皇文化產業（491）升逾1倍；電視廣播TVB（511）曾升近6%；橙天嘉禾（1132）升逾4成。

科技股，騰訊（700）低開0.5%；阿里巴巴（9988）高開0.6%；美團（3690）低開0.6%；京東（9618）高開2.6%。

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