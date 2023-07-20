港股市況｜恒指尾市倒跌失萬九關 　商湯午後跌逾5% (持續更新)

美股連升8日，港股兩日插逾400點後今早高開。恒指高開50點，報19,003點；國指高開1.5%，報6,478點；科指高開1.2%，報4,164點。

【15:15更新】

恒指尾市倒跌約40點，至18900點關口；科指跌1.25%，報4,063點。

其中ATM三股跌約0.5%；商湯（020）午後跌逾5%，低見1.7元。

捷利交易寶（8017）大瀉逾7成，低見0.75元，成交6,809萬。

【13:25更新】

恒指現升78點，報19,030點；科指倒跌0.12%，報4,109點。

本港地產股向上，恒地（012）升1.3%；新地（016）升1.5%；信置（083）升1.1%，新世界（017）升2.6%。

4大內銀造好，建行 （939）升1.1%、工行（1398）升1.6%、中行（3988）升1.4%，農行（1288）升2.6%。

騰訊 （700）升0.9%；美團 （3690）升0.4%；阿里巴巴 （9988）轉跌0.05%。至於滙豐（005）升0.3%；友邦（1299）逆市跌1.4%。

人民幣匯價方面，離岸人民幣曾升穿7.18，有外媒指，國有大行透過拋售美元緩解人民幣跌勢。

半新股巨星傳奇（6683）升幅擴大至23%，一度升至8.14元，創上市後新高，現升23.3%。