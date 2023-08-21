港股市況｜恒指半日跌247點　本地銀行股下跌 (持續更新)

港股連跌六日累插近1,300點後，今早低開逾百點。恒指低開152點，報17,798點，是創2022年11月29日後，近9個月以來低；國指低開66點，報6,080點；科指低開1.4%，報3,951點，跌出4千關。
【13:45更新】
恒指現報17,685點，跌265點；科指跌1.33%，報3,954點。
重磅股港交所（388）、友邦（1299）分別跌逾3%；碧桂園（2007）最新升幅收窄至1.3%；碧服（6098）升0.7%。
異動股，星空華文（6698）股價午後續挫，現跌21.1%；恒大汽車（708）逆市升逾3.1%。
本港銀行股跌，恒生（011）、中銀香港（2388）分別跌逾2%破底；東亞（023）跌逾3%；滙豐（005）跌0.4%；渣打（2888）跌逾1%。
【12:10更新】
恒指半日跌247點，報17,703點，成交552億元；科指跌1.2%，報3,957點。
碧桂園（2007）中午收報0.78元，升2.6%；碧服（6098）升1.8%，收報7.24元。
保險股捱沽，友邦（1299）跌2.8%，報67.65元，見6月低；中國太保（2601）跌3.77%；中國人壽（2628）跌3.62%；平保（2318）跌3.52%；中國太平（966）跌2.55%。
東方甄選（1797）被納入藍籌，中午升逾5%。
【10:20更新】
恒指跌幅略收窄至159點，報17,790點；科指跌0.44%，報3,989點。
友邦（1299）跌3%；滙豐（005）跌近1%；瑞聲科技（2018）被踢出科指，股價跌6.8%。
碧桂園（2007）最新升幅收窄至2.6%；碧服（6098）同樣升2.9%。
星空華文（6698）股價續跌17%；恒大汽車（708）逆市升逾6%。