港股市況｜恒指半日跌247點　本地銀行股下跌 (持續更新)

港股連跌六日累插近1,300點後，今早低開逾百點。恒指低開152點，報17,798點，是創2022年11月29日後，近9個月以來低；國指低開66點，報6,080點；科指低開1.4%，報3,951點，跌出4千關。

【13:45更新】

恒指現報17,685點，跌265點；科指跌1.33%，報3,954點。

重磅股港交所（388）、友邦（1299）分別跌逾3%；碧桂園（2007）最新升幅收窄至1.3%；碧服（6098）升0.7%。

異動股，星空華文（6698）股價午後續挫，現跌21.1%；恒大汽車（708）逆市升逾3.1%。

本港銀行股跌，恒生（011）、中銀香港（2388）分別跌逾2%破底；東亞（023）跌逾3%；滙豐（005）跌0.4%；渣打（2888）跌逾1%。