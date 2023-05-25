港股市況｜恒指半日跌394點　恒指跌幅略為收窄（持續更新）

美國債務上限問題未解決，市場持續憂慮下，道指連跌四日，港股今早再低開。恒指低開185點，報18,930點；國指低開64點，報6,413點；科指開報3,747點。

【15:15 更新】

恒指跌幅略為收窄，跌384點，報18,730點。

比亞迪（1211）遭長汽（2333）舉報排放不達標，比亞迪反斥其檢測報告無效，兩股均跌6%至7%。

【13:40 更新】

藍籌股僅得長江基建（1038）有升幅，升0.7%；科指跌3%，報3,663點；南方東英恒生科指2倍反向ETF（7552）升6.45%。

【12:05 更新】

恒指半日跌394點，報18,721點，成交額550億元；科指半日報3,682點。

小米（1810）升0.8%；東方海外（316）插7%；ATM三股分別跌3.3%至4%。